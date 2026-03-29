Пенсіонери втратили одну із доплат: її не призначатимуть з 2026 року
В Україні у 2026 році скасували деякі пільги для громадян. Це відбулося після внесення відповідних змін у законодавство. Йдеться, наприклад, про одну зі спеціальних надбавок до пенсійних виплат — її офіційно відмінили.
Про це сказано у Законі України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", передає Новини.LIVE.
Яких пільг для українців більше не буде
Так, з 25 січня 2026 року в Україні не буде преференцій для донорів. Наприклад, не діятимуть такі норми, як:
- допомога в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку з захворюванням;
- спеціальна надбавка до стипендії для донорів-студентів;
- щомісячна надбавка до пенсії для почесних донорів.
Хто з українців все одно отримуватиме виплати
Попри зміни в законі, фінансову допомогу нараховуватимуть українцям, які стали Почесними донорами до 2026 року. Тобто, виплат не буде у громадян, які оформлять статус цьогоріч і в наступні роки.
Надбавкою до пенсії забезпечують осіб, які безкоштовно здали 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми. Розмір цієї доплати становить 10% від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. У 2026 році йдеться про суму у 321 гривню.
Як повідомляли Новини.LIVE, українцям можуть призупинити пенсійні виплати на банківські рахунки, якщо вони довго не користуватимуться грошима. Закон вимагає, щоб картка активно використовувалася. Якщо фіноперацій не буде понад 6 місяців — пенсію призупинять.
Часті питання
Яка в Україні мінімальна пенсія з 1 січня 2026 року?
З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросла. Так, виплати за віком для непрацездатних осіб, у яких є повний страховий стаж, становлять 2 595 гривень. Це на 234 гривні більше, ніж торік, оскільки зріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
Кому з українців не буде індексації у 2026 році?
Індексація пенсій в Україні у 2026 році вже відбулася. Так. з 1 березня мінімальна надбавка становить 100 гривень, а максимальна — 2 595 гривень. Індексацію не отримали українці, яким призначили виплати лише цього року.
