Пенсии в 2026 году: государство гарантирует доплаты в более 600 грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году для отдельных категорий граждан государством предусмотрена дополнительная пенсионная поддержка. В частности, некоторые из украинцев смогут рассчитывать на досрочный выход на пенсию и доплату в более 600 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому государство гарантирует доплату к пенсии в около 600 грн

По информации Пенсионного фонда, рассчитывать на дополнительные ежемесячные доплаты на заслуженном отдыхе могут граждане со статусом Участника боевых действий (УБД).

Нюансы начисления выплат для таких лиц прописаны в статье 115 закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Нормы статьи предусматривают, что при наличии статуса УБД государство дополнительно должно осуществлять:

ежемесячное начисление доплаты в 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

ежемесячную целевую денежную помощь на жизнь в 40 грн;

государственную адресную помощь к пенсии, если пенсия с доплатами, повышениями и начислениями после индексации не превышает определенную сумму.

Поскольку в 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 грн, то размер доплаты в 25% равен 648 грн.

Также в этом году установлен новый "порог" ежемесячных пенсионных выплат. Для участников боевых действий (УБД) он равен 6 197 грн.

Другие привилегии для участников боевых действий

Кроме того, статус УБД гарантирует возможность оформить пенсию по возрасту раньше. Согласно действующим нормам, такое право предусмотрено при следующих условиях:

Мужчины — в случае достижения 55 лет, есть 25 лет страхового стажа; Женщины — при достижении 50 лет, есть минимально 20 лет страхового стажа.

Окончательная сумма пенсии участников боевых действий будет отличаться, поскольку будет зависеть от общего стажа и полученных доходов, с которых уплачивались взносы в ПФУ.

Частые вопросы

Сохраняется ли право на пенсии за военными, восстановленными на службе

По данным ПФУ, если военный пенсионер вернется на службу, то выплата назначенной ранее пенсии не прекратится. Однако после окончательного увольнения выплату могут пересмотреть с учетом полученных дополнительных лет военной службы.

Таким образом, бывшие военные, которые вернулись на службу, будут иметь право одновременно получать пенсию и продолжать служить без потери права на пенсию.

Почему ветерана могут лишить УБД

Нормы законодательства предусматривают некоторые случаи, когда можно потерять статус УБД. Аннулировать его могут лицам, совершившим умышленное тяжкое/особо тяжкое преступление во время службы, если был выявлен факт представления ложных данных об участии в боевых действиях, если самостоятельно отказаться. Решение об этом принимают комиссии, которые предоставляли статус, или их правопреемники.