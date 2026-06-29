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Главная Финансы Пенсионеры получат более 2 500 грн надбавки в июле: условия

Пенсионеры получат более 2 500 грн надбавки в июле: условия

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 06:10
Надбавка к пенсии более чем в 2 500 грн: кто имеет право и как оформить
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское пенсионное законодательство предусматривает выплату специальных надбавок гражданам из опасных территорий в размере свыше 2 500 грн. Стало известно, кто из украинцев сможет претендовать на дополнительную сумму к пенсии в июле 2026 года.

О том, кому предусмотрены доплаты и как их оформить, сообщают Новини.LIVE.

Кто имеет право на надбавку в размере более 2 500 грн

На дополнительные финансовые поступления могут рассчитывать граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения по состоянию на:

  • на 26 апреля 1986 года;
  • в период до 1 января 1993 года.

Правила относительно размера соответствующих доплат к пенсиям прописаны в законе № 4695-IX "О Госбюджете-2026".

Согласно ему, в этом году сумма доплаты для людей, проживавших в радиационно загрязненных зонах, увеличилась до 2 595 грн, ведь этот показатель привязан к уровню прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия).

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В этом году правительство приняло решение о расширении оснований для подтверждения гражданами факта проживания, ведь у некоторых были ограничения в этом вопросе.

В рамках экспериментального проекта по внесению такой информации в реестры территориальных громад новый подход позволит спецкомиссиям установить факт проживания при отсутствии информации в реестрах и документах.

Поднять соответствующий вопрос могут те, у кого нет возможности подтвердить проживание из-за отсутствия информации в таких источниках:

  • паспорте гражданина;
  • Едином государственном демографическом реестре;
  • базе данных Государственной миграционной службы.

Соответствующие изменения позволят подтвердить право граждан на выплаты в случае:

  • утери документов;
  • в связи со сменой места жительства;
  • в случае проживания вместе с родителями.

В рамках проекта по внесению таких данных в реестры территориальных громад необходимо обратиться ко временным комиссиям, созданным при областных военных администрациях (ОВА). В настоящее время в стране функционирует восемь таких комиссий.

Сделать это необходимо до 30 сентября 2026 года. В правительстве ожидают, что такой шаг расширит права неработающих пенсионеров, имеющих статус пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, на доплату к пенсии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто имеет право на дополнительные выплаты к пенсии в размере 1 290 грн. По информации ПФУ, речь идет о гарантированной надбавке к пенсии за содержание нетрудоспособных родственников бывшими военнослужащими. В таких случаях предоставляется надбавка к пенсии в размере 50% от уровня прожиточного минимума. Однако существуют определенные нюансы.

Ранее Новини.LIVE писали, кому закон позволяет рассчитывать на пенсионную выплату в размере 25 950 грн в июле. Нескольким категориям предоставлено право на специальные пенсии за работу в особых условиях. Законодательством закреплена максимальная сумма, которая не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Однако на время войны установлены ограничения на максимальные выплаты.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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