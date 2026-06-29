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Головна Фінанси Пенсіонери отримають понад 2 500 грн надбавки у липні: умови

Пенсіонери отримають понад 2 500 грн надбавки у липні: умови

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 06:10
Надбавка до пенсії у понад 2 500 грн: хто має право та як оформити
Жінка похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Українське пенсійне законодавство передбачає надання особливих доплат для громадян з небезпечних територій у розмірі понад 2 500 грн. Відомо, хто з українців зможе претендувати на додаткову суму коштів до пенсії у липні 2026 року. 

Про те, кому передбачені доплати та як можна оформити, повідомяють Новини.LIVE.

Хто має право отримати надбавку у понад 2 500 грн

На додаткове фінансове надходження можуть розраховувати громадяни, які проживали у радіаційно забруднених зонах безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення станом: 

  • на 26 квітня 1986 року;
  • у період до 1 січня 1993 року.

Правила щодо розміру відповідних доплат до пенсій прописане у законі 4695-IX "Про Держбюджет-2026". 

Згідно з ним, цього року сума доплати для людей, які проживали у радіаційно забруднених зонах, підвищилась до 2 595 грн, адже показник прив'язаний до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальна пенсія). 

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Цьогоріч в уряді ухвалили рішення про розширення підстав для підтвердження громадянами факту проживання, адже дехто був обмежений у цьому. У рамках експериментального проєкту з внесення такої інформації у реєстри територіальних громад, новий підхід дозволить спецкомісіям встановити факт проживання за відсутності інформації у реєстрах та документах.

Підняти відповідне питання можуть ті, у кого немає змоги підтвердити проживання через відсутність інформації у таких джерелах:

  • паспорті громадянина;
  • Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • базі Державної міграційної служби. 

Відповідні зміни дозволять підтвердити право громадян на виплати у разі:

  • якщо було втрачено документи;
  • через зміну місця проживання;
  • у разі проживання разом з батьками.

У рамках проєкту з внесення таких даних у реєстри тергромад потрібно звернутися до тимчасових комісій, створених при обласних військових адміністраціях (ОВА). Нині в країні функціонує вісім таких комісій.

Зробити це необхідно до 30 вересня 2026 року. В уряді очікують, що такий крок розширить права непрацюючих пенсіонерів, власників статусу постраждалих від катастрофи на Чорнобильській АЕС на доплату до пенсії.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто має право на додаткові виплати до пенсії у розмірі 1 290 грн. За інформацією ПФУ, йдеться про гарантовану надбавку до пенсії за утримання непрацездатних родичів колишніми військовими. За таких обставин надається надбавка до пенсії у 50% від рівня прожиткового мінімуму. Однак існують певні нюанси.

Раніше Новини.LIVE писали, кому закон дозволяє розраховувати на пенсійну виплату у 25 950 грн у липні. Кільком категорій надане право на спеціальні пенсії за роботу в особливих умовах. Законодавством закріплена максимальна сума, що не може бути вищою за десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. Проте на час війни встановлені обмеження на найвищі виплати. 

виплати пенсії гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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