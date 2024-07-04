Пенсии в Украине — некоторые граждане имеют право на компенсационные выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось больше 70 лет.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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По словам начальницы главного управления ПФУ Виннитчины Елены Корчаки, существуют особенности назначения и осуществления дополнительных выплат тем категориям пенсионеров, которые достигли определенного возраста.

Она отметила, что для осуществления последовательных мер по поддержке наиболее уязвимых граждан, достигших почтенного возраста (80 лет), впервые весной 2020 года начали назначать соответствующие ежемесячные выплаты. Тогда размер такой доплаты составлял 500 гривен.

Осенью 2021 года был произведен перерасчет тем, кому исполнилось 75 лет и выше. Так, пенсионерам, достигшим возраста от 75 до 80 лет, к пенсиям назначали компенсационную выплату — до 400 гривен.

Также пенсионерам в возрасте 70-75 лет начали выплачивать повышение с 1 октября 2022 года. Прибавка составляет 300 грн.

Следовательно, каждые пять лет возрастная прибавка повышается. Сейчас после изменений и дополнений согласно решениям правительства лицам, которым исполнилось 70 и более лет, у которых ежемесячный размер пенсии с учетом надбавок, повышений, других доплат не достигает размера средней зарплаты в Украине за 2020 год (10,34 тыс.грн.) назначают ежемесячную компенсационную выплату в размере:

людям старше 80-ти лет — до 570 грн;

людям в возрасте от 75 до 80-ти лет — до 456 грн;

людям в возрасте от 70 до 75 лет — до 300 грн.

"Но, это не значит, что к сумме, которую человек получает, после 75 лет прибавляют именно 456 грн. Такое лицо получит разницу между 300 и 456 грн. Ведь именно 300 грн начисляют пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. То есть, пенсия лица, достигшего 75 лет, увеличится на 156 грн", — пояснила представительница ПФУ.

Соответствующие доплаты назначаются автоматически.

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, достигшим указанного возраста, устанавливается и выплачивается с даты достижения указанного возраста, независимо от:

вида пенсии;

закона, согласно которому назначена пенсия;

продолжительности страхового стажа и факта работы.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство планирует в ближайшие годы регулярно осуществлять осовременивание пенсионных выплат . В частности, в планах – проведение индексаций пенсий до 2028 года.

Также мы писали, что некоторые пенсионеры в Украине имеют право на всевозможные надбавки к пенсии . Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.