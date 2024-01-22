Гуманитарная помощь — пенсионерам раздают продуктовые наборы в январе

Пенсионеры получат гуманитарную помощь в январе — как подать заявку
В январе 2024 года граждане пожилого возраста могут получить от благотворительного фонда "Гудвилл" наборы бесплатных продуктов. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.
Об этом информирует издание Napensii.ua.
Помощь от фонда "Гудвилл"
С самого начала российского вторжения благотворительный фонд "Гудвилл" помогает нуждающимся украинцам. Граждане могут делать донаты, а фонд оказывает помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.
"Вы можете задонатить на конкретное направление, или внести вклад, и мы купим необходимое тем, кто в этом больше всего нуждается. Ваша поддержка позволяет нам реализовывать благотворительные проекты и совместными усилиями восстанавливать Украину. Мы благодарим вас за вашу доброту, отзывчивость и неравнодушие", — говорится на сайте фонда.
Помощь оказывают в виде продуктов питания.
Кто может получить бесплатные продукты
Получить гуманитарную помощь можно при следующих обстоятельствах:
- человек имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- гражданин пострадал из-за войны;
- пенсионер совершенно одинок;
- многодетная семья.
Однако сейчас помощь оказывают одиноким пенсионерам старше 70 лет.
Как подать заявку на гуманитарную помощь
Пожилые граждане могут получить продуктовые наборы от фонда, заполнив онлайн-анкету по следующей ссылке.
В анкете следует указать такую информацию:
- фамилия, имя и отчество;
- номер телефона;
- адрес проживания;
- указать, какие именно продукты нужны.
Представители фонда могут связаться с заявителем для получения дополнительной информации.
Что еще стоит знать
Напомним, в рамках инициативы EU4Business пострадавший из-за войны украинский бизнес сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе могут принять участие микро-, малые и средние предприятия.
Также мы писали, что для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.
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