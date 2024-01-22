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Пенсионеры получат гуманитарную помощь в январе — как подать заявку

22 января 2024 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гуманитарная помощь — пенсионерам раздают продуктовые наборы в январе
Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В январе 2024 года граждане пожилого возраста могут получить от благотворительного фонда "Гудвилл" наборы бесплатных продуктов. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Об этом информирует издание Napensii.ua.

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Помощь от фонда "Гудвилл"

С самого начала российского вторжения благотворительный фонд "Гудвилл" помогает нуждающимся украинцам. Граждане могут делать донаты, а фонд оказывает помощь тем, кто больше всего в этом нуждается.

"Вы можете задонатить на конкретное направление, или внести вклад, и мы купим необходимое тем, кто в этом больше всего нуждается. Ваша поддержка позволяет нам реализовывать благотворительные проекты и совместными усилиями восстанавливать Украину. Мы благодарим вас за вашу доброту, отзывчивость и неравнодушие", — говорится на сайте фонда.

Помощь оказывают в виде продуктов питания.

Кто может получить бесплатные продукты

Получить гуманитарную помощь можно при следующих обстоятельствах:

  • человек имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • гражданин пострадал из-за войны;
  • пенсионер совершенно одинок;
  • многодетная семья.

Однако сейчас помощь оказывают одиноким пенсионерам старше 70 лет.

Как подать заявку на гуманитарную помощь

Пожилые граждане могут получить продуктовые наборы от фонда, заполнив онлайн-анкету по следующей ссылке.

В анкете следует указать такую информацию:

  • фамилия, имя и отчество;
  • номер телефона;
  • адрес проживания;
  • указать, какие именно продукты нужны.

Представители фонда могут связаться с заявителем для получения дополнительной информации.

 

гуманитарная помощь
Источник: wasgood.com

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках инициативы EU4Business пострадавший из-за войны украинский бизнес сможет получить 100 грантов на 1 млн евро. В конкурсе могут принять участие микро-, малые и средние предприятия.

Также мы писали, что для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.

продукты
пенсионеры
благотворительность
гуманитарная помощь

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