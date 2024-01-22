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Пенсіонери отримають гуманітарну допомогу у січні — як подати заявку

22 січня 2024 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гуманітарна допомога — пенсіонерам роздають продуктові набори у січні
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У січні 2024 року громадяни літнього віку можуть отримати від благодійного фонду "Гудвілл" набори безкоштовних продуктів. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Про це інформує видання Napensii.ua.

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Допомога від фонду "Гудвілл"

Від самого початку російського вторгнення благодійний фонд "Гудвілл" допомагає нужденним українцям. Громадяни можуть робити донати, а фонд надає допомогу тим, хто найбільше цього потребує.

"Ви можете задонатити на конкретний напрям, чи зробити внесок, і ми купимо необхідне тим, хто цього найбільше потребує. Ваша підтримка дозволяє нам реалізовувати благодійні проекти та спільними зусиллями відновлювати Україну. Ми дякуємо вам за вашу доброту, чуйність та небайдужість", — йдеться на сайті фонду.

Допомогу надають у вигляді продуктів харчування.

Хто може отримати безкоштовні продукти

Отримати гуманітарну допомогу можна за наявності таких обставин:

  • людина має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • громадянин постраждав через війну;
  • пенсіонер абсолютно самотній;
  • багатодітна родина.

Проте зараз допомогу надають самотнім пенсіонерам, яким більше 70 років.

Як подати заявку на гуманітарну допомогу

Літні громадяни можуть отримати продуктові набори від фонду, заповнивши онлайн-анкету за наступним посиланням.

В анкеті потрібно зазначити таку інформацію:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • номер телефону;
  • адресу проживання
  • вказати, що саме необхідно.

Представники фонду можуть зв'язатися із заявником для уточнення додаткової інформації.

 

гуманітарна допомога
Джерело: wasgood.com

Що ще варто знати

Нагадаємо, у рамках ініціативи EU4Business український бізнес, який постраждав через війну, зможе отримати 100 грантів на 1 млн євро. У конкурсі зможуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства.

Також ми писали, що для українських громадяни доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.

продукти
пенсіонери
благодійність
гуманітарна допомога

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