Гуманітарна допомога — пенсіонерам роздають продуктові набори у січні

Пенсіонери отримають гуманітарну допомогу у січні — як подати заявку
У січні 2024 року громадяни літнього віку можуть отримати від благодійного фонду "Гудвілл" набори безкоштовних продуктів. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.
Про це інформує видання Napensii.ua.
Допомога від фонду "Гудвілл"
Від самого початку російського вторгнення благодійний фонд "Гудвілл" допомагає нужденним українцям. Громадяни можуть робити донати, а фонд надає допомогу тим, хто найбільше цього потребує.
"Ви можете задонатити на конкретний напрям, чи зробити внесок, і ми купимо необхідне тим, хто цього найбільше потребує. Ваша підтримка дозволяє нам реалізовувати благодійні проекти та спільними зусиллями відновлювати Україну. Ми дякуємо вам за вашу доброту, чуйність та небайдужість", — йдеться на сайті фонду.
Допомогу надають у вигляді продуктів харчування.
Хто може отримати безкоштовні продукти
Отримати гуманітарну допомогу можна за наявності таких обставин:
- людина має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- громадянин постраждав через війну;
- пенсіонер абсолютно самотній;
- багатодітна родина.
Проте зараз допомогу надають самотнім пенсіонерам, яким більше 70 років.
Як подати заявку на гуманітарну допомогу
Літні громадяни можуть отримати продуктові набори від фонду, заповнивши онлайн-анкету за наступним посиланням.
В анкеті потрібно зазначити таку інформацію:
- прізвище, ім'я та по батькові;
- номер телефону;
- адресу проживання
- вказати, що саме необхідно.
Представники фонду можуть зв'язатися із заявником для уточнення додаткової інформації.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у рамках ініціативи EU4Business український бізнес, який постраждав через війну, зможе отримати 100 грантів на 1 млн євро. У конкурсі зможуть взяти участь мікро-, малі та середні підприємства.
Також ми писали, що для українських громадяни доступна екстрена фінансова підтримка, передбачена проєктом "Грошова допомога та стійкість для України". В "одні руки" можна отримати 10,8 тис. гривень.
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