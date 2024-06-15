Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсионеры могут получать выплату в более чем 20 тыс. грн — какие условия arrow

Пенсионеры могут получать выплату в более чем 20 тыс. грн — какие условия

15 июня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии выше 20 тыс. грн — кто имеет право на большие выплаты
Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине законодательством предусмотрена минимальная и максимальная пенсии. На последнюю, превышающую 20 тыс. гривен, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.

Соответствующие нормы прописаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Пенсии обычных украинцев в 2024 году

В Украине средняя пенсия составляет не более 5 тыс. гривен. С начала года повысилась с 5,3 до 5,7 тыс. гривен. Речь идет о среднем арифметическом, в то время как в регионах суммы существенно отличаются. В частности, в столице средние пенсии равны 7,84 тыс. гривен, а в Тернопольской области — 4,39 тыс. гривен.

Пенсионеров в Украине ежегодно становится меньше. От общего числа  10,1 млн человек по 3 тыс. гривен выплачивают 2,72 млн человек (26,8%). В размере 3 до 4 тыс. гривен — для 1,7 млн ​​человек (17%). До 4 тыс. грн. для 44% пенсионеров.

Если учесть и тех, кто получает до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

У большинства нет средней выплаты в 5,7 тыс. грн.

Кто имеет право на максимальные пенсии

По законодательству, выплаты на пенсии не могут быть выше максимальной планки. Речь идет о десяти прожиточных минимумах. Один такой минимум составляет 2,36 тыс. гривен, то есть максимальная пенсия равняется 23,6 тыс. гривен.

"Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов", — отмечается в законе.

Чтобы иметь право на максимальную пенсию, нужно работать на некоторых должностях и получать высокие заработные платы. Речь идет о:

  • государственных служащих:
  • работниках органов местного самоуправления;
  • народных депутатах и научных работниках.

Так, пенсию госслужащего рассчитывают как процент от его предыдущей заработной платы. Раньше процент составлял 90%, теперь — 60%.

В то время как пенсии обычных граждан рассчитываются с учетом зарплаты и накопленного стажа работы. При расчете коэффициент замещения (процент от обычной зарплаты, получаемый на пенсии), не может быть выше 30%.

То есть обычному пенсионеру, чтобы иметь пенсию в размере 60% от зарплаты, нужно посвятить трудовой деятельности не менее 60 лет. Также нужно иметь высокий уровень зарплаты в течение карьеры.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут повысить размер будущей пенсии более чем на 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

Также в ПФУ объяснили, когда будут возобновлены выплаты для граждан, прошедших идентификацию в банке. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц.

выплаты
пенсионеры
госслужащие
деньги
пенсии
соцвыплаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина