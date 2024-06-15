Пенсии выше 20 тыс. грн — кто имеет право на большие выплаты

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине законодательством предусмотрена минимальная и максимальная пенсии. На последнюю, превышающую 20 тыс. гривен, могут претендовать лишь несколько категорий граждан.

Соответствующие нормы прописаны в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсии обычных украинцев в 2024 году

В Украине средняя пенсия составляет не более 5 тыс. гривен. С начала года повысилась с 5,3 до 5,7 тыс. гривен. Речь идет о среднем арифметическом, в то время как в регионах суммы существенно отличаются. В частности, в столице средние пенсии равны 7,84 тыс. гривен, а в Тернопольской области — 4,39 тыс. гривен.

Пенсионеров в Украине ежегодно становится меньше. От общего числа 10,1 млн человек по 3 тыс. гривен выплачивают 2,72 млн человек (26,8%). В размере 3 до 4 тыс. гривен — для 1,7 млн ​​человек (17%). До 4 тыс. грн. для 44% пенсионеров.

Если учесть и тех, кто получает до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

У большинства нет средней выплаты в 5,7 тыс. грн.

Кто имеет право на максимальные пенсии

По законодательству, выплаты на пенсии не могут быть выше максимальной планки. Речь идет о десяти прожиточных минимумах. Один такой минимум составляет 2,36 тыс. гривен, то есть максимальная пенсия равняется 23,6 тыс. гривен.

"Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов", — отмечается в законе.

Чтобы иметь право на максимальную пенсию, нужно работать на некоторых должностях и получать высокие заработные платы. Речь идет о:

государственных служащих:

работниках органов местного самоуправления;

народных депутатах и научных работниках.

Так, пенсию госслужащего рассчитывают как процент от его предыдущей заработной платы. Раньше процент составлял 90%, теперь — 60%.

В то время как пенсии обычных граждан рассчитываются с учетом зарплаты и накопленного стажа работы. При расчете коэффициент замещения (процент от обычной зарплаты, получаемый на пенсии), не может быть выше 30%.

То есть обычному пенсионеру, чтобы иметь пенсию в размере 60% от зарплаты, нужно посвятить трудовой деятельности не менее 60 лет. Также нужно иметь высокий уровень зарплаты в течение карьеры.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут повысить размер будущей пенсии более чем на 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

Также в ПФУ объяснили, когда будут возобновлены выплаты для граждан, прошедших идентификацию в банке. Речь идет о пенсионерах из числа внутренне перемещенных лиц.