Пенсії у червні — на скільки зросли виплати українців після перерахунку

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2024 року частині українців перерахували пенсії. Йдеться про пенсіонерів, які продовжують працювати на "заслуженому відпочинку".

Про те, як змінились виплати, розповіли представники Пенсійного фонду.

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Особливості перерахунку пенсій у червні

У ПФУ зауважили, що йдеться про тих громадян, які отримали два роки додаткового страхового стажу. За правилами, якщо після призначення пенсії людина продовжила працювати, то її стаж зростатиме щомісяця. Виплати на основі цього перераховують рівно через два роки.

Головне, щоб додаткові 24 місяці було накопичено станом на початок квітня.

У фонді поки не дали загальних підрахунків, скільки пенсіонерів отримали більше. Відомо, що зараз в країні налічується 2,7 млн пенсіонерів, і тільки частині з них вдалося відпрацювати додатково рівно два роки страхового стажу. У квітні заявляли, що автоматичний перерахунок торкнеться 654 тисяч працюючих пенсіонерів.

Особливість перерахунку полягає у тому, що він проводиться заднім числом. Взагалі підвищення пенсії відбувається з квітня, однак виплати отримають лише в червні за два попередні місяці. Це пояснюється термінами статистичних даних, які ПФУ отримує зазвичай тільки у травні.

На скільки зросли пенсії

Прогнозувалося, що за умови наявності стажу обсягом 35 років, пенсія дорівнює 7 тис. гривень, то після підвищення вже буде 7,4 тис. гривень. Тобто додатково надійде 800 грн за два місяці. У разі, якщо пенсія за 35 років страхового стажу становила 10 тис. гривень, то після перерахунку вже буде 10,57 тис. гривень, за два місяці — 1,14 тис. гривень.

Зокрема, за даними ПФУ у Вінницькій області, в регіоні працює 91 тис. цивільних пенсіонерів, тобто частка — 22% від загальної кількості.

Перерахунок з урахуванням тільки стажу провели для 32,2 тис. громадян. У середньому виплати зросли на 190 гривень.

Водночас, з урахуванням стажу та заробітку перерахували пенсії для 7,5 тисяч пенсіонерів. Підвищили виплати половині з цієї кількості громадян, середній розмір становив 376,9 гривні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.

Також у ПФУ пояснили, коли будуть відновлені виплати для громадян, які пройшли ідентифікацію у банку. Йдеться про пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб.