Как увеличатся выплаты при выходе на пенсию после 60 лет

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине есть стимулы для тех, кто решает оставаться работать после достижения пенсионного возраста. За каждый дополнительный год работы после установленного срока выхода на пенсию размер выплат увеличивается на 6%. Таким образом, если человек работает еще шесть лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия может возрасти на 54%.

Об этом говорится на правительственном портале.

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Согласно пенсионному законодательству, каждый человек имеет право самостоятельно выбирать время получения пенсии по возрасту, учитывая собственные потребности и ситуацию.

Люди, уже достигшие пенсионного возраста, но желающие продолжать работать, могут обратиться за пенсией позже. В этом случае их пенсия будет рассчитана с учетом страхового стажа на момент подачи заявки.

При отсрочке выхода на пенсию размер пенсии увеличивается следующим образом:

на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа по достижении пенсионного возраста, если отсрочка составляет до 60 месяцев;

на 0,75% за каждый полнолуние страхового стажа, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Таким образом, если человек отсрочит выход на пенсию на меньший период, чем 60 месяцев, то за каждый год отсрочки его пенсия увеличится на 6% (0,5% х 12). А через два года более позднего выхода на пенсию она получит надбавку в размере 12% (0,5% х 24 месяца).

Однако если отсрочка составляет шесть лет (72 месяца), то пенсия увеличится уже на 54% (72 х 0,75%).

Также важно отметить, что пенсия увеличивается только за полные месяцы работы, а за неполный месяц это не учитывается.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство планирует осуществить осовременивание пенсионных выплат граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.

Мы также писали, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету предлагает отменить определенные выплаты. Речь идет о доплате пенсионерам-чернобыльцам, проживающим в зоне отселения и не работающим.