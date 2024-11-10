Як збільшаться виплати при виході на пенсію після 60 років

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

В Україні існують стимули для тих, хто вирішує залишатися працювати після досягнення пенсійного віку. За кожен додатковий рік роботи після встановленого строку виходу на пенсію, розмір виплат збільшується на 6%. Таким чином, якщо особа працює ще шість років після досягнення пенсійного віку, її пенсія може зрости на 54%.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Відповідно до пенсійного законодавства, кожна особа має право самостійно обирати час отримання пенсії за віком, враховуючи власні потреби та ситуацію.

Люди, які вже досягли пенсійного віку, але бажають продовжувати працювати, можуть звернутися за пенсією пізніше. У такому разі їхня пенсія буде розрахована з урахуванням страхового стажу на момент подачі заявки.

При відстрочці виходу на пенсію розмір пенсії збільшується наступним чином:

на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, якщо відстрочка становить до 60 місяців;

на 0,75% за кожен повний місяць страхового стажу, якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Таким чином, якщо людина відстрочить вихід на пенсію на менший період, ніж 60 місяців, то за кожен рік відтермінування її пенсія збільшиться на 6% (0,5% х 12). А за два роки пізнішого виходу на пенсію вона отримає надбавку в розмірі 12% (0,5% х 24 місяці).

Однак, якщо відстрочка складає шість років (72 місяці), то пенсія збільшиться вже на 54% (72 х 0,75%).

Також важливо зазначити, що пенсія збільшується тільки за повні місяці роботи, а за неповний місяць це не враховується.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд планує здійснити осучаснення пенсійних виплат громадян на тлі зростання споживчих цін. Індексація враховуватиме інфляційні зміни в країні, тому розмір підвищення стане відомий наприкінці лютого 2025 року.

Ми також писали, що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету пропонує скасувати певні виплати. Йдеться про доплату пенсіонерам-чорнобильцям, які проживають у зоні відселення та не працюють.