Пенсии в Украине — кто может получить почти 1000 грн в месяц

Пенсионеры могут получить доплаты в размере 944,4 грн — кто имеет право
В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. Согласно изменениям в законодательстве, с сентября 2024 года вводится новая социальная выплата в размере 944,4 грн для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.
Об этом сообщает издание "На пенсии".
Кто и как может получить доплаты к пенсии
Эта норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующим решением правительства.
Получить эту выплату могут граждане Украины, которые отвечают установленным критериям и представили необходимый пакет документов.
Для оформления доплаты необходимо подготовить следующие документы:
- заявление;
- медицинское заключение;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку из Пенсионного фонда.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Сроки рассмотрения заявления и решение о назначении выплаты определяются действующим законодательством. За дополнительной информацией о процессе оформления и перечня необходимых документов рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд по месту жительства.
Что еще нужно знать
Напомним, некоторые пенсионеры должны проходить физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины каждые шесть месяцев. Если они пропустят эту процедуру, выплаты могут быть приостановлены.
Мы также сообщали, что Кабинет Министров Украины намерен провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.
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