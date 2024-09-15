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Пенсионеры могут получить доплаты в размере 944,4 грн — кто имеет право

15 сентября 2024 06:10
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсии в Украине — кто может получить почти 1000 грн в месяц
Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине отдельные категории пенсионеров имеют право на дополнительные выплаты к пенсии. Согласно изменениям в законодательстве, с сентября 2024 года вводится новая социальная выплата в размере 944,4 грн для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Эта норма действует в соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц" и соответствующим решением правительства.

Получить эту выплату могут граждане Украины, которые отвечают установленным критериям и представили необходимый пакет документов.

Для оформления доплаты необходимо подготовить следующие документы:

  • заявление;
  • медицинское заключение;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • справку из Пенсионного фонда.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. Сроки рассмотрения заявления и решение о назначении выплаты определяются действующим законодательством. За дополнительной информацией о процессе оформления и перечня необходимых документов рекомендуется обращаться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Что еще нужно знать

Напомним, некоторые пенсионеры должны проходить физическую идентификацию в Пенсионном фонде Украины каждые шесть месяцев. Если они пропустят эту процедуру, выплаты могут быть приостановлены.

Мы также сообщали, что Кабинет Министров Украины намерен провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.

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