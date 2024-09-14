Ідентифікація пенсіонерів — кому та коли треба пройти, щоб не втратити пенсію

Літня жінка за комп'ютером. Фото: Pexels

Деякі пенсіонери повинні проходити фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді України кожні шість місяців. Якщо вони пропустять цю процедуру, виплати можуть бути призупинені.

Про це розповідає 24 Канал.

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Кому треба пройти ідентифікацію

Нещодавно уряд підтвердив, що пенсіонери, які живуть за кордоном, зможуть пройти фізичну ідентифікацію у жовтні цього року. Ця процедура є необхідною для підтвердження їхнього права на отримання пенсійних виплат.

Важливо зазначити, що пенсіонери, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб до 24 лютого 2022 року, повинні пройти обов'язкову ідентифікацію. Ті, хто не встигне зробити це до 31 березня 2024 року, втратять право на отримання виплат.

Однак пенсійні виплати для тих, хто не встиг пройти процедуру ідентифікації, будуть накопичуватися та виплачуватися після її завершення. Після успішного проходження ідентифікації пенсійні виплати надходитимуть на їхні поточні банківські рахунки в Україні.

Як пройти ідентифікацію

Ідентифікацію можна пройти кількома способами:

Особисто в сервісному центрі.

Через особистий кабінет на сайті ПФУ.

За допомогою відеоконференції з представником ПФУ.

У закордонній дипломатичній установі України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, який забороняє пенсійним органам відмовляти у призначенні пенсії через невідповідність заяви затвердженій формі. Законопроєкт спрямований на захист прав пенсіонерів і спрощення процесу отримання пенсії.

Ми також повідомляли, що Кабінет Міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.