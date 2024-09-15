Пенсії в Україні — хто може отримати майже 1000 грн на місяць

Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні окремі категорії пенсіонерів мають право на додаткові виплати до пенсії. Відповідно до змін у законодавстві, з вересня 2024 року запроваджується нова соціальна виплата в розмірі 944,4 грн для одиноких пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного догляду.

Про це повідомляє видання "На пенсії".

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Ця норма діє згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб" та відповідним рішенням уряду.

Отримати цю виплату можуть громадяни України, які відповідають встановленим критеріям та подали необхідний пакет документів.

Для оформлення доплати потрібно підготувати наступні документи:

заяву;

медичний висновок;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду.

Для оформлення виплати необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. Терміни розгляду заяви та ухвалення рішення про призначення виплати визначаються чинним законодавством. За додатковою інформацією щодо процесу оформлення та переліку необхідних документів рекомендується звертатися до Пенсійного фонду за місцем проживання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, деякі пенсіонери повинні проходити фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді України кожні шість місяців. Якщо вони пропустять цю процедуру, виплати можуть бути призупинені.

Ми також повідомляли, що Кабінет Міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.