Пенсии в декабре — кто может не получить выплаты

Пенсионеры могут не получить выплаты в декабре — какая причина
В декабре некоторые пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за невыполнения требований Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это касается только определенной категории лиц, не выполнивших необходимые условия.
Об этом говорится на портале Пенсионного фонда.
Как не потерять пенсии в декабре
Пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до начала войны, могут потерять пенсионные выплаты. С 2022 года для этой категории граждан обязательно прохождение идентификации каждые полгода, иначе ПФУ может приостановить выплаты.
Пройти идентификацию можно несколькими способами:
- Личный визит в отделение "Ощадбанка" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом.
- Онлайн-идентификация через кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис.
- Видеосвязь с представителем Пенсионного фонда Украины.
- Посещение заграничного дипломатического учреждения для тех, кто находится за границей.
Отмечено, что после успешного прохождения идентификации пенсионеры получат пенсию за все месяцы, когда выплаты не поступали из-за отсутствия идентификации. Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением для возобновления выплат не требуется.
Что еще нужно знать
Напомним, правительство планирует осовременить пенсионные выплаты граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.
Мы также писали, что в Украине есть стимулы для тех, кто решает оставаться работать после достижения пенсионного возраста. За каждый дополнительный год работы после установленного срока выхода на пенсию размер выплат увеличивается на 6%. Поэтому если лицо работает еще шесть лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия может возрасти на 54%.
Читайте Новини.LIVE!