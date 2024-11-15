Пенсии в декабре — кто может не получить выплаты

Кошелек в руках. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В декабре некоторые пенсионеры рискуют остаться без выплат из-за невыполнения требований Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Это касается только определенной категории лиц, не выполнивших необходимые условия.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда.

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Пенсионеры, получившие статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до начала войны, могут потерять пенсионные выплаты. С 2022 года для этой категории граждан обязательно прохождение идентификации каждые полгода, иначе ПФУ может приостановить выплаты.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

Личный визит в отделение "Ощадбанка" или сервисный центр Пенсионного фонда Украины с паспортом.

Онлайн-идентификация через кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис.

Видеосвязь с представителем Пенсионного фонда Украины.

Посещение заграничного дипломатического учреждения для тех, кто находится за границей.

Отмечено, что после успешного прохождения идентификации пенсионеры получат пенсию за все месяцы, когда выплаты не поступали из-за отсутствия идентификации. Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением для возобновления выплат не требуется.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство планирует осовременить пенсионные выплаты граждан на фоне роста потребительских цен. Индексация будет учитывать инфляционные изменения в стране, поэтому размер повышения станет известен в конце февраля 2025 года.

Мы также писали, что в Украине есть стимулы для тех, кто решает оставаться работать после достижения пенсионного возраста. За каждый дополнительный год работы после установленного срока выхода на пенсию размер выплат увеличивается на 6%. Поэтому если лицо работает еще шесть лет после достижения пенсионного возраста, его пенсия может возрасти на 54%.