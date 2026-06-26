Пенсионерам выплатят по 10 000 грн: где можно оформить помощь

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 15 октября 2026 года жители одной из украинских громад могут подавать заявки на регистрацию в программе по подготовке к новому отопительному периоду. Оформить разовые выплаты на покупку твердого топлива в размере 10 000 грн смогут наиболее уязвимые категории населения, в частности пенсионеры.

О том, где и для кого открыта регистрация, рассказывают Новини.LIVE.

Кто может рассчитывать на помощь на зиму в размере 10 000 грн

Местные власти продолжают активно готовиться к холодному периоду, оказывая помощь наиболее социально уязвимым группам граждан на прифронтовых и оккупированных территориях.

В настоящее время программа по предоставлению финансовой помощи на покупку дров и угля доступна жителям Соледарской городской территориальной громады Донецкой области, которые вынужденно переехали в другие регионы, в частности в Киев и Днепр.

"До 15 октября 2026 года продолжается прием заявлений на получение материальной помощи для приобретения твердого топлива на осенне-зимний период 2026–2027 годов... Призываем жителей громады, относящихся к указанным категориям и нуждающихся в поддержке в отопительный период, своевременно подать документы для получения материальной помощи", — говорится в сообщении.

За выплатами могут обращаться пожилые граждане и люди с первой–третьей группой инвалидности, ветераны войны, лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, а также родственники погибших или умерших ветеранов войны и защитников страны.

Кроме того, оформление выплат будет доступно для еще нескольких групп граждан. А именно:

Малообеспеченным и многодетным семьям; Семьям, в которых есть дети, госрегистрация рождения которых была проведена в рамках части 1 ст. 135 Семейного кодекса; Домохозяйствам с несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки; Семьям, имеющим детей с инвалидностью.

Куда можно обратиться за помощью и какие документы необходимы

Согласно правилам программы, жители Киева и Днепра могут подавать заявления на получение материальной помощи на твердое бытовое топливо до 15 октября этого года.

Денежная помощь будет выплачиваться единовременно на отопительный сезон в размере 10 000 грн в порядке приоритетности.

Граждане определенных категорий, нуждающиеся в необходимой поддержке на зиму, должны подать пакет документов для получения выплат. Это можно сделать лично или по почте. А именно:

лично по адресам: в городе Киеве, ул. Бориславская, 72/3, в Центре поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-463-06-57), в городе Днепре, просп. Героев, 30 Д, в Центре поддержки жителей Соледарской громады (тел.: 095-563-92-90);

через "Новую почту " за счет отправителя по адресам: г. Киев, отделение № 203 (Куринна Наталья Алексеевна, тел.: 095-463-06-57), г. Днепр, отделение № 48 (Рыбина Лариса Викторовна, тел.: 095-563-92-90).

Необходимо заранее подготовить следующие документы для оформления помощи:

копии паспорта и идентификационного кода;

выписку из реестра территориальной громады;

документ, подтверждающий наличие льготной категории (справка об инвалидности/свидетельство о многодетной семье);

справку о постановке на учет ВПЛ;

документ, подтверждающий наличие в жилье печного отопления на твердом топливе;

справку ПФУ о наличии или отсутствии субсидий или льгот на твердое топливо;

справку с реквизитами банковского счета (IBAN).

Все копии должны содержать надпись "В соответствии с оригиналом", подпись, инициалы и дату.

Еще Новини.LIVE сообщали, что летом в ряде территориальных громад одной из областей украинцы могут получить ежемесячную помощь от 1 800 до 2 000 грн. Обратиться за выплатами могут семьи, пострадавшие от войны. Целью программы является оказание финансовой поддержки населению для удовлетворения базовых потребностей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом жители шести украинских регионов могут получить помощь на аренду жилья. "БФ "Право на защиту" и УВКБ ООН предоставляют возможность получить выплаты на оплату аренды жилья на шесть месяцев для ВПЛ и лиц, прибывших из-за рубежа. Подать заявки имеют право граждане, которых война вынудила покинуть свои дома.