70 лет исполнилось не с 1-го числа: какую доплату получит пенсионер

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

День рождения для пенсионера может повлиять не только на количество свечей на торте, но и на размер пенсии. Если 70, 75 или 80 лет исполнилось в середине месяца, возрастную доплату не начисляют за весь месяц. Известно, с какой даты начинается выплата и сколько можно получить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Когда начинают начислять доплату

Возрастную компенсационную выплату устанавливают со дня, когда пенсионеру исполняется 70, 75 или 80 лет. То есть ждать первого числа следующего месяца не нужно. В то же время за месяц, в котором наступил соответствующий возраст, выплату рассчитывают с учетом даты рождения.

Например, если человеку 3 августа 2026 года исполнилось 70 лет, доплата не начисляется за весь август. Ее учтут со дня достижения 70-летнего возраста — то есть с 3 числа.

Если же день рождения пришелся на 1-е число, доплата учитывается за весь месяц.

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Размер компенсационной выплаты зависит от возраста:

от 70 до 75 лет — до 300 гривен в месяц;

от 75 до 80 лет — до 456 гривен;

80 лет и старше — до 570 гривен.

При этом эти выплаты не суммируются. Когда человеку исполняется 75 лет, прежняя доплата в размере 300 гривен заменяется выплатой до 456 гривен. То есть фактическое увеличение составляет до 156 гривен. После 80 лет выплата увеличивается до 570 гривен, то есть еще на 114 гривен.

Почему доплату получат не все

Есть важное условие: в 2026 году компенсацию назначают пенсионерам, у которых общий размер пенсионной выплаты не достигает 10 340,35 гривен. Речь идет о пенсии с учетом предусмотренных законом надбавок, повышений и других доплат. То есть если общая пенсионная выплата уже превышает 10 340,35 гривен, возрастную компенсацию не назначают.

Нужно ли подавать заявление

Пенсионерам не нужно ничего делать. Возрастную надбавку Пенсионный фонд начисляет автоматически, без дополнительного обращения. Она назначается с даты достижения соответствующего возраста, если человек соответствует установленным условиям.

Ранее Новини.LIVE писали о ежегодном перерасчете выплат пенсионерам, которые продолжают официально работать и накапливать страховой стаж. В 2026 году пенсию пересчитали около 2,8 миллионам граждан, а основанием для повышения может стать как минимум 24 месяца дополнительного стажа или два года после предыдущего перерасчета.

Также Новини.LIVE сообщали, что семьи военнослужащих, пропавших без вести при особых обстоятельствах, могут иметь право на пенсию в связи с потерей кормильца. Размер выплаты зависит от категории получателя и может составлять 50–70 % денежного довольствия военнослужащего.