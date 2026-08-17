Пенсии в 2026 году: кто в Украине имеет право на выплату в размере 50% от зарплаты

Пожилая женщина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплачивает некоторым гражданам в соответствии с отдельными нормами законодательства пенсию в размере 50% от официального дохода, тогда как стандартные выплаты не превышают 30% от зарплаты. Известно, какие правила предусмотрены для оформления соответствующей усиленной поддержки со стороны государства.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы ПФУ.

Кто в Украине имеет право на пенсию в размере 50% от зарплаты

По информации Пенсионного фонда, во время военного положения повышенные пенсии начисляются семьям военнослужащих, пропавших без вести при защите Украины от агрессии России. Такие граждане приравниваются к родственникам погибших, а потому имеют аналогичное право претендовать на часть выплаты военнослужащего.

Согласно закону № 2505-VIII "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" и статьям 46–47 Гражданского кодекса, в стране могут признаваться пропавшими без вести лица, о которых не было информации более месяца, если это произошло на фоне военных действий.

Родственники таких лиц могут получить право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" после вступления в силу решения суда о признании пропавшим без вести/объявленным умершим.

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Усиленная государственная поддержка может предоставляться следующим лицам из семьи военнослужащего, признанного пропавшим без вести:

несовершеннолетним детям (до 18 лет/до 23 при обучении на дневной форме);

нетрудоспособным родителям, супругам в случае потери источников дохода после смерти военнослужащего;

членам семей пенсионеров из числа военнослужащих, если кормилец пропал, а до этого получал пенсию или в течение пяти лет после ее прекращения.

Предусматривается предоставление фиксированного размера выплат в виде доли от денежного обеспечения:

50% денежного обеспечения — для двух и более детей погибшего военнослужащего; 70% денежного обеспечения — для одного ребенка погибшего военнослужащего; 70% денежного довольствия военнослужащего — для родителей (одного из родителей), супруги/супруга, независимо от наличия других нетрудоспособных лиц.

Как оформить повышенную пенсию и необходимые документы

Согласно законодательству, если военнослужащий ранее не получал пенсию, то его родственники должны подать заявление о назначении выплат в уполномоченное подразделение министерства/ведомства, где он проходил службу.

Если же до гибели он получал пенсию, то родственники должны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда по адресу проживания/пребывания.

Вместе с заявлением необходимо будет подать дополнительные сведения. Пенсия будет назначена при поступлении полного пакета документов (копии):

паспорт/данные об адресе регистрации или проживания;

идентификационный код;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении или браке);

документ о нетрудоспособности лица;

данные о группе инвалидности;

заключение о наступлении инвалидности до 18-летнего возраста (для тех, кто достиг совершеннолетия);

справка из учебного заведения об обучении на дневной форме;

документ о стаже от 20 лет (для пенсии матерям, женам в возрасте 50–55 лет);

документ, подтверждающий, что пасынок или падчерица не получают алименты от родителей;

реквизиты банковского счета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе граждане смогут получить возрастные компенсационные доплаты. Воспользоваться такой возможностью смогут три категории граждан. В рамках закона им начислят дополнительно до почти 600 грн. Право предоставляется, если выплата вместе со всеми доплатами не превышает сумму 10 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что особый статус гарантирует право на начисление Пенсионным фондом дополнительной выплаты в размере 25% от минимальной пенсии. Речь идет о тех категориях пожилого населения, у которых есть статус участника боевых действий. Выплату назначают в качестве доплаты к базовому размеру пенсии. Ежемесячная сумма дополнительной выплаты составляет 648 грн.