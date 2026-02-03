Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Назначение пенсий полицейским — что стоит знать в 2026 году

Назначение пенсий полицейским — что стоит знать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 06:10
Пенсии в 2026 году — какие виды и особенности назначения для работников Нацполиции
Работники полиции. Фото: Патрульная полиция Украины

В Украине назначение пенсии для работников Национальной полиции происходит по особым правилам. В частности, известно, когда именно можно претендовать на соответствующие выплаты, имеют ли право получать пенсию те, кто вернулся на службу после увольнения, и другие условия в 2026 году.

Об этом говорится в материалах главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Реклама
Читайте также:

Особенности назначения пенсии для работников Нацполиции

По информации ПФУ, вопрос назначения пенсии для работников Нацполиции регулирует закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Речь идет о работниках таких структурных подразделений:

  • криминальной полиции;
  • патрульной полиции;
  • органов досудебного расследования;
  • полиции охраны;
  • специальной полиции;
  • полиции особого назначения;
  • других подразделений, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции/обеспечение ее функционирования.

Согласно действующим правилам, пенсии работникам полиции могут назначаться исключительно после их увольнения. Таким образом, в случае повторного поступления на службу гражданина — начисление пенсии прекращают, а в случае повторного увольнения — пенсию возобновляют. При этом возобновленная пенсия будет назначена с учетом общей выслуги лет на время последнего увольнения работника.

Однако выплату пенсии могут не прекратить, если лицо:

  • было призвано на контрактную военную службу;
  • приняли на службу в подразделения полиции особого назначения.

По данным фонда, периоды прохождения службы работником полиции засчитываются:

  • в страховой стаж;
  • в стаж работы по специальности;
  • в выслугу лет;
  • в стаж госслужбы.

В частности, должности, службу на которых засчитывают в выслугу лет, прописаны в статье 78 закона № 580-VIII.

Какие существуют виды полицейских пенсий

Органы Пенсионного фонда назначают несколько видов выплат для работников Национальной полиции. Существуют пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

В частности, пенсию за выслугу лет назначают, если лицо было уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и есть срок выслуги более 25 календарных лет. Также такой вид пенсии назначают, если на день увольнения со службы гражданину исполнилось 45 лет, есть стаж в не менее 25 лет, из которых не менее 12 с половиной лет приходятся на службу в полиции, органах внутренних дел или военную службу.

Пенсию по инвалидности назначают, если работник полиции получил такой статус в результате ранения, контузии, увечья или болезни при исполнении служебных обязанностей/защиты страны. Также такой вид выплат предусмотрен, если инвалидность наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей, или заболевание связано с несением службы.

Пенсию по случаю потери кормильца назначают членам семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, умерших из-за увечья или болезни, связанной с прохождением службы, погибших/умерших/пропавших без вести во время несения службы или если смерть наступила позже из-за полученных во время службы повреждений или болезни.

Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные дети и родители, жена/муж в случае потери основного источника средств к существованию.

Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначают независимо от продолжительности службы.

Ранее мы писали, что в Украине действуют особые правила оформления пенсии по инвалидности. Известно, сколько надо стажа и какие необходимы документы в 2026 году.

Еще сообщалось, как назначают пенсионные выплаты для военных пенсионеров. В частности, известно, имеют ли право те, кто решил вернуться на службу.

выплаты пенсии ПФУ полиция деньги
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации