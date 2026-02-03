Пенсии в 2026 году — какие виды и особенности назначения для работников Нацполиции

Работники полиции. Фото: Патрульная полиция Украины

В Украине назначение пенсии для работников Национальной полиции происходит по особым правилам. В частности, известно, когда именно можно претендовать на соответствующие выплаты, имеют ли право получать пенсию те, кто вернулся на службу после увольнения, и другие условия в 2026 году.

Об этом говорится в материалах главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Особенности назначения пенсии для работников Нацполиции

По информации ПФУ, вопрос назначения пенсии для работников Нацполиции регулирует закон № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Речь идет о работниках таких структурных подразделений:

криминальной полиции;

патрульной полиции;

органов досудебного расследования;

полиции охраны;

специальной полиции;

полиции особого назначения;

других подразделений, деятельность которых направлена на выполнение задач полиции/обеспечение ее функционирования.

Согласно действующим правилам, пенсии работникам полиции могут назначаться исключительно после их увольнения. Таким образом, в случае повторного поступления на службу гражданина — начисление пенсии прекращают, а в случае повторного увольнения — пенсию возобновляют. При этом возобновленная пенсия будет назначена с учетом общей выслуги лет на время последнего увольнения работника.

Однако выплату пенсии могут не прекратить, если лицо:

было призвано на контрактную военную службу;

приняли на службу в подразделения полиции особого назначения.

По данным фонда, периоды прохождения службы работником полиции засчитываются:

в страховой стаж;

в стаж работы по специальности;

в выслугу лет;

в стаж госслужбы.

В частности, должности, службу на которых засчитывают в выслугу лет, прописаны в статье 78 закона № 580-VIII.

Какие существуют виды полицейских пенсий

Органы Пенсионного фонда назначают несколько видов выплат для работников Национальной полиции. Существуют пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

В частности, пенсию за выслугу лет назначают, если лицо было уволено с 1 октября 2020 года или после этой даты и есть срок выслуги более 25 календарных лет. Также такой вид пенсии назначают, если на день увольнения со службы гражданину исполнилось 45 лет, есть стаж в не менее 25 лет, из которых не менее 12 с половиной лет приходятся на службу в полиции, органах внутренних дел или военную службу.

Пенсию по инвалидности назначают, если работник полиции получил такой статус в результате ранения, контузии, увечья или болезни при исполнении служебных обязанностей/защиты страны. Также такой вид выплат предусмотрен, если инвалидность наступила в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей, или заболевание связано с несением службы.

Пенсию по случаю потери кормильца назначают членам семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, умерших из-за увечья или болезни, связанной с прохождением службы, погибших/умерших/пропавших без вести во время несения службы или если смерть наступила позже из-за полученных во время службы повреждений или болезни.

Право на такую пенсию имеют нетрудоспособные дети и родители, жена/муж в случае потери основного источника средств к существованию.

Пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца назначают независимо от продолжительности службы.

