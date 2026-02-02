Пенсия по инвалидности I-III групп — изменились ли правила в 2026 году

Человек в инвалидной коляске. Фото: Freepik

В Украине пенсии по инвалидности имеют свои особые условия назначения, которые регулируются отдельными нормами законодательства. Известно, какие действуют правила оформления, требования к страховому стажу и документам, необходимым для подачи в Пенсионный фонд для разных групп в 2026 году.

Об этом говорится в информации пресс-службы главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области.

Правила назначения пенсии по инвалидности в 2026 году

По информации специалистов ПФУ, в 2026 году назначение пенсий по инвалидности происходит на основе следующих условий:

Если гражданин получил группу инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности, при наличии необходимого количества страхового стажа; Независимо от того, когда именно наступила инвалидность: во время работы, при устройстве на работу или после ее завершения; На весь срок установления группы инвалидности.

В этом году остаются актуальными для граждан три группы инвалидности (I, II, III). Ее назначают в зависимости от степени утраты трудоспособности человеком. Также то, какая именно назначена группа инвалидности, определяет размер выплат. А именно:

для I группы — 100% от размера пенсии по возрасту;

для II группы — доля в 90% от пенсии по возрасту;

для III группы — 50% от размера пенсии по возрасту.

В 2026 году минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем выросла до 2 595 грн. Именно этот показатель является отправной точкой для определения размера пенсии для каждой отдельной группы инвалидности. Последние два года его не пересматривали в связи с войной. До этого составлял 2361 грн.

Для назначения такой пенсии нужен страховой стаж от одного до 15 лет, в зависимости от возраста гражданина на время установления инвалидности (І, ІІ, ІІІ группы). Если это произошло до 25 лет, то необходимо иметь один год стажа, а дальше требования возрастают до 15 лет.

Какие необходимы документы для назначения пенсии

Пенсии по инвалидности имеют свои особые условия назначения. В частности, гражданам нужно собрать специальный пакет документов. В первую очередь, необходима выписка из акта осмотра, полученная от МСЭК или выписка из решения экспертной команды по оцениванию повседневного функционирования. Также в списке необходимых документов:

паспорт и идентификационный номер;

документы о стаже, приобретенном до 1 января 2004 года (это может быть трудовая книжка/военный билет/диплом об обучении);

документ с подтверждением изменения фамилии, имени, отчества (при необходимости);

свидетельство о рождении детей.

В этом году для граждан доступны несколько вариантов для подачи документов:

дистанционно: портал е-услуг Пенсионного фонда, госпортал "Дія";

лично: в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (независимо от места регистрации или проживания);

по почте: в адрес тероргана ПФУ (если речь идет о временном проживании за границей).

