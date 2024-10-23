Пенсии 2024 — одна категория граждан получает на 6 тыс. грн больше

Пенсионерам повысили выплаты на 6 тыс. грн — какой категории платят больше
В Украине есть категория пожилых людей, которая в текущем году начала получать на несколько тысяч гривен больше на "заслуженном отдыхе". Ей государство начисляет выплаты по отдельному закону.
Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Какая категория получает на 6 тыс. грн больше
Речь идет о ежемесячном пожизненном денежном содержании судей. Эта категория получила в 2024 году наибольшую сумму повышения к выплатам.
Как отмечают в ПФУ, судьям местных, апелляционных судов и Верховного Суда Украины пожизненное денежное содержание назначается в соответствии с законом от 02.06.2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей".
"Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судье, работающему на соответствующей должности. За каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента денежного содержания судьи", — говорится в объяснении фонда.
При этом размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи ограничению не подлежит.
В этом году пенсии судей составили 106 тыс. гривен. При пересмотре размера выплат новые суммы у судей выросли больше всего — с 99,837 тыс., то есть около 6 тыс. гривен.
Средние пенсии в Украине
С начала года у большинства украинских пенсионеров выплаты тоже выросли, но незначительно — более чем на 466 гривен. В настоящее время средняя пенсия составляет 5,851 тыс. гривен. Около 26% граждан получают до 3 тыс. гривен пенсии в месяц (по 2,76 тыс. гривен).
- от 5001 до 10 тыс. гривен получают 2,644 млн человек (25,6%), по 6,86 тыс. гривен;
- от 4001 до 5 тыс. гривен получают 1,922 млн человек (18,6%), по 4,414 тыс. гривен;
- от 3001 до 4 тыс. гривен получают 1,795 млн человек (17,3%), по 3,544 тыс. гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с 2019 года численность пенсионеров сократилась фактически на один миллион человек. Речь идет о показателе граждан, получающих пенсию по возрасту.
Также мы писали, что в Украине уже в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.
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