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Пенсионерам повысили выплаты на 6 тыс. грн — какой категории платят больше

23 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии 2024 — одна категория граждан получает на 6 тыс. грн больше
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Украине есть категория пожилых людей, которая в текущем году начала получать на несколько тысяч гривен больше на "заслуженном отдыхе". Ей государство начисляет выплаты по отдельному закону.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Речь идет о ежемесячном пожизненном денежном содержании судей. Эта категория получила в 2024 году наибольшую сумму повышения к выплатам.

Как отмечают в ПФУ, судьям местных, апелляционных судов и Верховного Суда Украины пожизненное денежное содержание назначается в соответствии с законом от 02.06.2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей".

"Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судье, работающему на соответствующей должности. За каждый год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента денежного содержания судьи", — говорится в объяснении фонда.

При этом размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи ограничению не подлежит.

В этом году пенсии судей составили 106 тыс. гривен. При пересмотре размера выплат новые суммы у судей выросли больше всего — с 99,837 тыс., то есть около 6 тыс. гривен.

Средние пенсии в Украине

С начала года у большинства украинских пенсионеров выплаты тоже выросли, но незначительно — более чем на 466 гривен. В настоящее время средняя пенсия составляет 5,851 тыс. гривен. Около 26% граждан получают до 3 тыс. гривен пенсии в месяц (по 2,76 тыс. гривен).

  • от 5001 до 10 тыс. гривен получают 2,644 млн человек (25,6%), по 6,86 тыс. гривен;
  • от 4001 до 5 тыс. гривен получают 1,922 млн человек (18,6%), по 4,414 тыс. гривен;
  • от 3001 до 4 тыс. гривен получают 1,795 млн человек (17,3%), по 3,544 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с 2019 года численность пенсионеров сократилась фактически на один миллион человек. Речь идет о показателе граждан, получающих пенсию по возрасту.

Также мы писали, что в Украине уже в следующем году состоится два этапа повышения пенсий для граждан. В марте ожидается индексация выплат, а летом некоторые категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат. Однако эти изменения станут возможны только после внесения соответствующих корректив в законодательство.

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