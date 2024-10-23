Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсіонерам підвищили виплати на 6 тис. грн — якій категорії платять більше arrow

Пенсіонерам підвищили виплати на 6 тис. грн — якій категорії платять більше

23 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії 2024 — одна категорія громадян отримує на 6 тис. грн більше
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні є категорія осіб похилого віку, яка поточного року почала отримувати на кілька тисяч гривень більше на "заслуженому відпочинку". Їй держава нараховує виплати за окремим законом.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Яка категорія отримує на 6 тис. грн більше

Йдеться про щомісячне довічне грошове утримання суддів. Ця категорія отримала у 2024 році найбільшу суму підвищення до виплат.

Як зазначають у ПФУ, суддям місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду України довічне грошове утримання призначається відповідно до закону від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів".

"Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 % суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді", — йдеться у поясненні фонду.

При цьому розмір щомісячного довічного грошового утримання судді обмеженню не підлягає.

Цьогоріч пенсії суддів сягнули 106 тис. гривень. Під час перегляду розміру виплат нові суми у суддів зросли найбільше — з 99,837 тис., тобто на близько 6 тис. гривень.

Середні пенсії в Україні

З початку року у більшості українських пенсіонерів виплати теж зросли, але незначно — на понад 466 гривень. Нині середня пенсія становить 5,851 тис. гривень. Майже 26% громадян отримують до 3 тис. гривень пенсії на місяць (по 2,76 тис. гривень).

  • від 5001 до 10 тис. гривень отримують 2,644 млн осіб (25,6%), по 6,86 тис. гривень;
  • від 4001 до 5 тис. гривень отримують 1,922 млн осіб (18,6%), по 4,414 тис. гривень;
  • від 3001 до 4 тис. гривень отримують 1,795 млн осіб (17,3%), по 3,544 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 2019 року чисельність пенсіонерів скоротилась фактично на один мільйон осіб. Йдеться про показник громадян, які отримують пенсію за віком.

Також ми писали, що в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.

виплати пенсіонери гроші ПФУ пенсії судді

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

07:21 На Кіровоградщині колишній військовий хотів приторговувати гранатами — яким був вирок суду

07:20 Розмір зарплати в ЗСУ — від чого залежить нарахування

07:01 Шахраї списали з картки ПриватБанку 120 тис. грн — яка небезпека кредиток

06:54 Як вибори у Молдові повпливають на Україну — думки львів'ян

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

06:50 Євро дешевшає, а долар зростає у вартості — курс валют на середу

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

07:30 Звільнення з лав ЗСУ — які є для цього причини і які боєць отримує виплати

07:21 На Кіровоградщині колишній військовий хотів приторговувати гранатами — яким був вирок суду

07:20 Розмір зарплати в ЗСУ — від чого залежить нарахування

07:01 Шахраї списали з картки ПриватБанку 120 тис. грн — яка небезпека кредиток

06:54 Як вибори у Молдові повпливають на Україну — думки львів'ян

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

06:50 Євро дешевшає, а долар зростає у вартості — курс валют на середу

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

06:30 Глухота та інші захворювання вуха — коли не можуть мобілізувати

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку