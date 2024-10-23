Пенсії 2024 — одна категорія громадян отримує на 6 тис. грн більше

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

В Україні є категорія осіб похилого віку, яка поточного року почала отримувати на кілька тисяч гривень більше на "заслуженому відпочинку". Їй держава нараховує виплати за окремим законом.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Йдеться про щомісячне довічне грошове утримання суддів. Ця категорія отримала у 2024 році найбільшу суму підвищення до виплат.

Як зазначають у ПФУ, суддям місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду України довічне грошове утримання призначається відповідно до закону від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів".

"Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 % суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді", — йдеться у поясненні фонду.

При цьому розмір щомісячного довічного грошового утримання судді обмеженню не підлягає.

Цьогоріч пенсії суддів сягнули 106 тис. гривень. Під час перегляду розміру виплат нові суми у суддів зросли найбільше — з 99,837 тис., тобто на близько 6 тис. гривень.

Середні пенсії в Україні

З початку року у більшості українських пенсіонерів виплати теж зросли, але незначно — на понад 466 гривень. Нині середня пенсія становить 5,851 тис. гривень. Майже 26% громадян отримують до 3 тис. гривень пенсії на місяць (по 2,76 тис. гривень).

від 5001 до 10 тис. гривень отримують 2,644 млн осіб (25,6%), по 6,86 тис. гривень;

від 4001 до 5 тис. гривень отримують 1,922 млн осіб (18,6%), по 4,414 тис. гривень;

від 3001 до 4 тис. гривень отримують 1,795 млн осіб (17,3%), по 3,544 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 2019 року чисельність пенсіонерів скоротилась фактично на один мільйон осіб. Йдеться про показник громадян, які отримують пенсію за віком.

Також ми писали, що в Україні вже наступного року відбудуться два етапи підвищення пенсій для громадян. У березні очікується індексація виплат, а влітку певні категорії пенсіонерів отримають збільшення пенсійних виплат. Проте ці зміни стануть можливими лише після внесення відповідних коректив до законодавства.