Пенсии в Украине — кто после перерасчета получил на 570 гривен больше

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня 2024 года Пенсионный фонд осуществил перерасчет выплат для значительной части работающих пожилых людей. Известно, кто получил доплату в 570 гривен.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Детали перерасчета выплат

В целом, перерасчет выплат затронул только пенсионеров, которые продолжают работать во время законного заслуженного отдыха. По данным ПФУ, из 10,4 миллиона пенсионеров решили в дальнейшем работать 2,7 миллиона граждан. Именно им и провели пересмотр выплат в сторону повышения. Такая категория пенсионеров имеет право на перерасчет выплат по формуле каждые два года. То есть, не все, кто из пенсионеров имеет работу, получил повышение.

По формуле расчета обращают внимание на страховой стаж. Если гражданину назначили пенсию два года назад, однако он решил продолжить работу, в 2024 году, учитывая увеличенный страховой стаж, ПФУ проведет перерасчет. Также важно то, что человек должен приобрести дополнительные неучтенные 24 месяца стажа по состоянию на 1 апреля этого года.

Кто какие суммы повышения получит

В частности, вышеуказанную надбавку в 570 гривен выплатят тем, кто до повышения имел около 10 тыс. гривен пенсии, те, кто меньше — меньший размер и надбавки.

Издание приводит пример, если у гражданина было 35 лет стажа и расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. гривен, то после повышения пенсия вырастет в размере до 7,4 тыс. гривен. При этом человек получит еще дополнительно 800 гривен за апрель и май.

В то же время, если пенсия с 35 годами страхового стажа была на уровне 10 тыс. гривен, то после повышения человеку выплатят 10 тыс. 571 гривну. Также выплатят за два предыдущих месяца 1142 гривен, ведь перерасчет осуществляют "задним числом".

Дело в том, что повысить пенсии должны были еще с апреля, однако Пенсионный фонд получает сведения о заработных платах граждан с немалым опозданием.

В общем, размер пенсий сугубо индивидуальное дело каждого, ведь зависит от собственных показателей (зарплаты и страхового стажа).

Точное число украинцев, которые получат больше, в ПФУ назовут после того, как будет проведен перерасчет.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторым гражданам в Украине не зачислят часть трудового стажа для получения пенсии. Это касается украинцев, работавших в Российской Федерации.

Также мы писали, что часто работавшие очень долгое время пенсионеры в итоге получают мизерные пенсионные выплаты. Эксперты объяснили, почему длительный страховой стаж не гарантирует заоблачные выплаты в будущем.