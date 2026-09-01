Выплаты при выходе на пенсию с Укрзализныци: кому могли задолжать деньги

Пенсионер. Фото: Новини.LIVE

Проработав 20, 30 или даже 35 лет на железной дороге, человек выходит на пенсию и часто считает, что получил от работодателя все положенное. Однако окончательный расчет может оказаться не совсем точным, ведь часть выплат могут перенести или вообще не выплатить сразу. В некоторых случаях речь идет о десятках или даже сотнях тысяч гривен. Известно, как пенсионерам проверить, осталась ли задолженность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Сеть права.

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Какая задолженность могла остаться

При увольнении работник обычно получает зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Но коллективный договор конкретного подразделения Укрзализныци мог предусматривать и дополнительные выплаты.

Среди них — единовременное пособие при первом выходе на пенсию и дополнительное пособие за добросовестный труд на железнодорожном транспорте. Также могли предусматриваться пособие на оздоровление и другие социальные выплаты.

Размер пособия зависит от конкретного коллективного договора, подразделения, стажа, среднего заработка и основания для увольнения. Поэтому единых правил для всех работников Укрзализныци нет. Например, в отдельных коллективных договорах основное пособие составляло до трех среднемесячных заработков при стаже свыше 10 лет. Дополнительное пособие за добросовестный труд могло зависеть от стажа: для работников со стажем более 35 лет в отрасли — до пяти среднемесячных заработков.

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Почему деньги могли не выплатить сразу

В 2022 году Укрзализныця приостановила часть выплат, предусмотренных отраслевым соглашением и коллективными договорами, в частности пособие при первом выходе на пенсию и выплату за добросовестный труд. Работникам сообщали, что деньги должны быть выплачены после отмены военного положения или улучшения финансового положения компании.

В 2024 году правление Укрзализныци приняло решение о начислении и выплате такого пособия работникам, которые уволились или должны были уволиться в течение 2024 года. Однако в 2025 году выплаты вновь приостановили из-за мер по оптимизации расходов. При этом право работников на основное и дополнительное пособие сохранялось.

Какой документ следует проверить в первую очередь

Если после выхода на пенсию прошло несколько лет, стоит начать с приказа об увольнении. В нем нужно проверить причину увольнения и информацию о причитающихся выплатах. Если указано, что определенные суммы должны быть выплачены по отдельному решению или графику, это может свидетельствовать о том, что работодатель не произвел полный расчет сразу.

Важно также найти коллективный договор, действовавший в вашем подразделении именно на момент увольнения. Судебная практика показывает, что такие документы могут предусматривать разный размер пособия в зависимости от стажа и других условий.

Сколько денег можно требовать

Судя по приведенным юристами примерам, основная задолженность может составлять примерно 87 000–200 000 гривен. В некоторых случаях к ней могут добавляться другие выплаты и средний заработок за задержку окончательного расчета.

Поэтому общая сумма требований в отдельных делах может превышать 400 000 гривен. Это не означает, что такую сумму гарантированно получит каждый бывший работник — все зависит от его документов, стажа, условий коллективного договора и обстоятельств увольнения.

Что делать пенсионерам

В трудовых спорах важное значение имеют сроки обращения в суд. Поэтому бывшему работнику стоит как можно раньше выяснить, имеется ли задолженность и когда начался срок для ее взыскания.

Для проверки в первую очередь понадобятся:

приказ об увольнении;

трудовая книжка;

расчетная ведомость;

справки о зарплате и стаже;

пенсионные документы;

банковские выписки;

переписка с Укрзализныцей.

После проверки этих документов можно установить, какие выплаты вам полагались, что именно не было выплачено и есть ли основания требовать эти деньги.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому государство гарантирует повышенную минимальную пенсию в 2026 году. В сентябре выплата в размере 6 197 гривен предусмотрена для пенсионеров со статусом участника боевых действий. Кроме того, УБД имеют право на доплату в размере 25% от прожиточного минимума и могут выйти на пенсию раньше. Для мужчин пенсия возможна с 55 лет при наличии 25 лет стажа, а для женщин — с 50 лет при 20 годах стажа.

Также Новини.LIVE писали, какие доплаты могут получить пенсионеры после 70 лет. В 2026 году гражданам в возрасте от 70 до 75 лет могут доплачивать до 300 гривен, от 75 до 80 лет — до 456 гривен, а старше 80 лет — до 570 гривен. Доплата назначается, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.