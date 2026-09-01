Виплати при виході на пенсію з Укрзалізниці: кому могли завинити гроші

Пенсіонер. Фото: Новини.LIVE

Після 20, 30 чи навіть 35 років роботи на залізниці людина виходить на пенсію і часто вважає, що отримала від роботодавця все належне. Однак остаточний розрахунок може виявитися не зовсім точним, адже частину виплат можуть перенести або взагалі не провести одразу. У деяких випадках йдеться про десятки чи навіть сотні тисяч гривень. Відомо, як пенсіонерам перевірити, чи залишилася заборгованість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

Реклама

Яка заборгованість могла залишитися

Під час звільнення працівник зазвичай отримує зарплату та компенсацію за невикористану відпустку. Але колективний договір конкретного підрозділу Укрзалізниці міг передбачати й додаткові виплати.

Серед них — одноразова допомога при першому виході на пенсію та додаткова допомога за сумлінну працю на залізничному транспорті. Також могли передбачатися допомога на оздоровлення та інші соціальні виплати.

Розмір допомоги залежить від конкретного колективного договору, підрозділу, стажу, середнього заробітку та підстави звільнення. Тому однакових правил для всіх працівників Укрзалізниці немає. Наприклад, в окремих колективних договорах основна допомога становила до трьох середньомісячних заробітків при стажі понад 10 років. Додаткова допомога за сумлінну працю могла залежати від стажу: для працівників із понад 35 роками роботи в галузі — до п'яти середньомісячних заробітків.

Читайте також:

Чому гроші могли не виплатити одразу

У 2022 році Укрзалізниця призупинила частину виплат, передбачених галузевою угодою та колективними договорами, зокрема допомогу при першому виході на пенсію і виплату за сумлінну працю. Працівникам повідомляли, що гроші мають виплатити після припинення воєнного стану або покращення фінансового стану компанії.

У 2024 році правління Укрзалізниці ухвалило рішення про нарахування та виплату такої допомоги працівникам, які звільнилися або мали звільнитися протягом 2024 року. Однак у 2025 році виплати знову призупинили через заходи з оптимізації витрат. При цьому право працівників на основну та додаткову допомогу зберігалося.

Який документ перевірити насамперед

Якщо після виходу на пенсію минуло кілька років, варто почати з наказу про звільнення. У ньому потрібно перевірити причину звільнення та інформацію про належні виплати. Якщо зазначено, що певні суми мають бути виплачені за окремим рішенням або графіком, це може свідчити про те, що роботодавець не провів повний розрахунок одразу.

Важливо також знайти колективний договір, який діяв у вашому підрозділі саме на момент звільнення. Судова практика показує, що такі документи можуть передбачати різний розмір допомоги залежно від стажу та інших умов.

Скільки грошей можна вимагати

За наведеними юристами прикладами, основна заборгованість може становити приблизно 87 000–200 000 гривень. У деяких випадках до неї можуть додаватися інші виплати та середній заробіток за затримку остаточного розрахунку.

Тому загальна сума вимог в окремих справах може перевищувати 400 000 гривень. Це не означає, що таку суму гарантовано отримає кожен колишній працівник — усе залежить від його документів, стажу, умов колективного договору та обставин звільнення.

Що робити пенсіонерам

У трудових спорах важливе значення мають строки звернення до суду. Тому колишньому працівнику варто якомога раніше з'ясувати, чи є заборгованість і коли почався строк для її стягнення.

Для перевірки насамперед знадобляться:

наказ про звільнення;

трудова книжка;

розрахунковий лист;

довідки про зарплату та стаж;

пенсійні документи;

банківські виписки;

листування з Укрзалізницею.

Після перевірки цих документів можна встановити, які виплати вам належали, що саме не було виплачено та чи є підстави вимагати ці гроші.

Раніше Новини.LIVE розповідали, кому держава гарантує підвищену мінімальну пенсію у 2026 році. У вересні виплата на рівні 6 197 гривень передбачена для пенсіонерів зі статусом учасника бойових дій. Крім того, УБД мають право на доплату у 25% від прожиткового мінімуму та можуть вийти на пенсію раніше. Для чоловіків пенсія можлива з 55 років за наявності 25 років стажу, а для жінок — з 50 років за 20 років стажу.

Також Новини.LIVE писали, які доплати можуть отримати пенсіонери після 70 років. У 2026 році громадянам віком від 70 до 75 років можуть доплачувати до 300 гривень, від 75 до 80 років — до 456 гривень, а старше 80 років — до 570 гривень. Доплата призначається, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень.