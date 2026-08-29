Минимальная пенсия в сентябре: кому из украинцев гарантируют 6 200 грн

Пожилые мужчина и женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторые украинские граждане, наделенные особым статусом, будут иметь право на минимальную сумму пенсии на уровне 6 200 грн, что значительно превышает стандартную, равную прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обязан начислять повышенные выплаты в рамках государственных гарантий, утвержденных на текущий год.

О том, какая категория пожилого населения может рассчитывать на повышенные суммы, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому гарантируют минимальную пенсию на уровне 6 200 грн

В сентябре гарантированную государством повышенную минимальную пенсию получат граждане со статусом участника боевых действий (УБД).

Соответствующее право для такой категории населения предусмотрено нормами статьи 115 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно ему, статус УБД позволит рассчитывать на следующие ежемесячные дополнительные начисления:

Доплату в доле 25% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, закрепленного на текущий календарный год; Целевую денежную помощь, предусмотренную на жизнь; Государственную адресную помощь к пенсии, если она суммарно вместе с доплатами, повышениями и суммой индексации, меньше минимального уровня, утвержденного для этой категории граждан.

В 2026 году дополнительная прибавка в 25% составляет 648 грн. Поскольку уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных в этом году повысили до 2 595 грн, то возросла и доплата.

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Минимальный гарантированный уровень пенсии для обладателей статуса участника боевых действий составляет 6 197 грн на этот год.

Соответствующие суммы рассчитают и назначат автоматически при оформлении гражданином пенсии по возрасту.

Другие преференции для участников боевых действий

Статус участника боевых действий также дает ряд преимуществ. Согласно правилам, для таких категорий граждан предусмотрен более ранний выход на пенсию.

Оформление возможно при следующих условиях:

для мужчин — с 55 лет, если есть от 25 лет стажа;

для женщин — с 50 лет, если есть от 20 лет стажа.

Пенсии будут индивидуальны, ведь будут зависеть от общего уровня стажа и суммы денежного довольствия.

В случае возвращения на военную службу выплата пенсии продолжится, а после увольнения станет выше после пересмотра на основе приобретенного дополнительного срока службы.

Для оформления пенсии участнику боевых действий следует обратиться в отделение Пенсионного фонда, предоставив такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

удостоверение УБД;

военный билет/документ о несении службы;

справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны страны;

трудовую книжку/документы, которые могут подтвердить стаж;

справку о размере денежного довольствия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о правилах для назначения пенсии госслужащим в этом году. Если пенсию по возрасту для простых украинцев предоставляют в размере, не превышающем 30% уровня дохода, то работники государственных органов получают значительно больше. В ПФУ объяснили, в какой доле назначают пенсию от зарплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПФУ рассказали о надбавках, предоставляемых гражданам с 70 лет. В частности они могут рассчитывать на компенсацию за возраст от 300 грн. Также гарантируют доплаты к пенсиям в сумме, которой недостает до определенного законом уровня при наличии значительного стажа.