Пенсии в Украине — стоит ли ждать индексации до конца 2025 года

В Украине в 2025 году пенсионные выплаты проиндексировали дважды: в марте перерасчет коснулся более 10 миллионов граждан, а размер выплат пересмотрели тем пенсионерам, которые продолжают работать. Но граждан интересует, что будет с пенсиями до конца 2025 года.

Ждать ли еще одну индексацию пенсий в 2025 году

В материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ) говорится о том, что по закону индексация пенсий в Украине происходит только раз в год. Соответственно, в 2025 году гражданам уже не будут пересматривать размер пенсий.

Но некоторые из пенсионеров будут получать специальные доплаты от государства. Например, украинцам, которым исполнилось 70 лет и более предусмотрены дополнительные начисления за возраст. Размер надбавки зависит от возраста:

лицам от 70 до 74 лет — 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет — 456 гривен;

пожилым людям от 80 лет и старше — 570 гривен.

Также люди пенсионного возраста будут получать дополнительные деньги на уход. Это касается одиноких пенсионеров, которым нужен уход из-за проблем со здоровьем. Эту доплату получают те, кто соответствует таким критериям:

возраст более 80 лет;

отсутствуют сожители;

есть документы, удостоверяющие, что пенсионер нуждается в уходе.

Размер доплаты на уход

Речь идет о сумме в 944 гривны — 40% от прожиточного минимума в 2025 году.

Напомним, украинцы могут самостоятельно узнать, какой будет пенсия по возрасту. Например, можно определить, сколько будет платить государство человеку, который зарабатывал ежемесячно по 35 тысяч гривен.