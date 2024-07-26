Выплаты пенсий за июль — сколько средств было направлено

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсионных выплат за июль 2024 года. На пенсии направили 62,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

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Таким образом, ПФУ увеличило финансирование пенсий. Так, в июне на выплаты было направлено 62,3 млрд гривен, что больше майских 60,9 млрд и апрельских 60,5 млрд гривен.

Как изменились пенсии с начала года

С начала года средний размер пенсии вырос на 431,37 грн, или на 8,0%, до 5 816,62 грн на 1 июля. Количество пенсионеров за полгода уменьшилось на 252 815 человек и составило 10 263 722.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен, тогда как 1 281 468 человек или 12,5% от общего количества пенсионеров получают более 10 тысяч гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, в августе 2024 года масштабный пересчет пенсионных выплат не ожидается. В то же время у ряда граждан пенсии вырастут благодаря начислению доплат и надбавок.

Мы также сообщали, что, по информации Пенсионного фонда, существует несколько причин сокращения или лишения выплат пенсионеров. Известно, за какие нарушения граждане не получат пенсии в августе 2024 года.