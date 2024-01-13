Блокировка пенсий — из-за чего это может произойти и как возобновить выплаты

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выплаты пенсий на банковские карты в некоторых случаях могут временно приостановить. Блокировка может произойти по решению Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Однако выплаты можно возобновить, а в будущем избегать таких проблем.

Об этом говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Почему могут заблокировать пенсионные выплаты и как этого избежать

По украинскому законодательству, ПФУ не только производит расчет социальных выплат, но и осуществляет контроль за их поступлением на счета. Поэтому иногда может произойти так, что карту пенсионера заблокировали по решению Пенсионного фонда Украины.

Следовательно, выплату пенсии на карту или через Укрпочту могут приостановить в следующих случаях:

если пенсионер не использовал свой банковский счет в течение более 6 месяцев;

если информация в документах, на основании которых назначена пенсия, недостоверна;

на протяжении всего периода проживания пенсионера за границей;

в случае смерти получателя пенсии.

Чтобы избежать блокировки своей пенсионной карты, следует регулярно осуществлять различные оплаты с помощью этой карты. К примеру, оплачивать коммунальные услуги или пополнять мобильный счет раз в месяц.

Как возобновить выплату пенсии

Чтобы возобновить выплату пенсии, необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ с соответствующим заявлением и предъявить документ, удостоверяющий личность.

А пенсионеры, которые находятся за границей во время войны, могут прислать заявление о возобновлении пенсии по форме, установленной приложением 1 к Порядку, и необходимые документы по почте в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

К заявлению о возобновлении пенсии лица, временно проживающие за границей должны добавить:

копии документов о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации их места временного проживания / пребывания за границей (с переводом), заверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением или нотариально;

оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое;

копию паспорта гражданина Украины.

Обратите внимание, что выплаты пенсий возобновят после решения территориального органа ПФУ в течение 10 дней, после выяснения обстоятельств и условий восстановления.

Напомним, что граждане Украины, возраст которых позволяет оформить пенсию в 2024 году, могут сделать это онлайн. Такая возможность особенно актуальна для выехавших за пределы страны.