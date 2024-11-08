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Пенсионные счета в Ощадбанке могут блокировать — какие причины

8 ноября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк блокирует пенсии должникам — как восстановить доступ к деньгам
Женщина держит карточку. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "Ощадбанк" продолжает блокировать счета гражданам в рамках законодательных норм, в том числе из-за непогашенных кредитов. Клиенты жалуются, ведь такие ограничения касаются и тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

Соответствующее сообщение появилось на странице банка в соцсети Facebook.

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Клиентка банка рассказала, что банк заблокировал пенсионные выплаты пожилого человека, проживающего в оккупации. Причиной стал непогашенный кредит,

"Ощадбанк!!! Объясните, пожалуйста, как получается так, что Ощадбанк блокирует пенсионные выплаты — единственные выплаты, которые имеет пожилой человек), аргументируя тем, что этот человек имел кредит, который не погасил… (но он был на оккупированной территории еще до начала войны в 14 году и оттуда нет возможности платить…)", — говорится в сообщении.

При этом кредит не касается Ощадбанка, он был открыт в другом банке. Однако его связали с пенсионными деньгами отдельного счета.

"То есть человек должен умереть от голода??? Как это понимать? Вы блокируете пенсию на основании заявления "черного юриста и ООО "Финпром маркет". Номер счета RU 453005280000026508455000795 открыт в АО "ОТП БАНК… Когда эти махинации будут прикрыты? Сколько еще пенсий Вы таким образом украли у людей? Есть же такие, которые не могут обратиться никуда, они просто умирают от голода, потому что пенсии умирают нет. Они в оккупации… Что им делать? Объясните, как можно заблокировать 4200 гривен выплаты в месяц?" — спросила женщина.

 

Сбербанк жалобы
Обращение к банку. Источник: Fb-страница Ощадбанка

Объяснение Ощадбанка

Ранее представители банка дали объяснение, почему могут блокировать "социальные средства" на счетах в Ощадбанке. Там отметили, что деньги от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) начисляют гражданам на счета, которые на самом деле не имеют специального назначения.

Речь идет об обычных картах, куда пересылают средства. Нет такого понятия как "пенсионный" счет. В связи с этим пенсионерам тоже могут арестовывать деньги и блокировать счета. При этом по исполнительному производству могут заблокировать 100% суммы на любых счетах собственника для взыскания требуемой суммы средств.

Согласно ст. закона "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", арест на денежные средства должника налагают на основании открытия исполнительного производства.

Основанием для ареста банковских счетов есть:

  • неуплата долга, кредита, алиментов, налоговых обязательств;
  • решение об аресте счета в рамках исполнительного производства;
  • осуществление расследования уголовных дел.

Действующие законодательные нормы предполагают, что граждане могут пользоваться частью денежных средств с арестованных счетов. Для этого нужно обратиться в исполнительную службу, наложившую арест, с заявлением об определении текущего счета в финучреждении для осуществления расходных операций. В заявлении следует указать номер текущего счета и название банка, где открыт счет.

После этого предоставят доступ к лимитированной сумме. Она не может превышать две минимальные зарплаты по состоянию на начало года. В 2024 году это 7,1 тыс. гривен, то есть возможен доступ к 14,2 тыс. гривен ежемесячно.

В случае же получения банком постановления от исполнительной службы может быть промедление со снятием ареста со счета, поскольку обработка происходит в порядке очереди поступления.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Ощадбанке объяснили, что платная услуга смс-информирования не является обязательной. Можно подключить другие способы информирования в Telegram и Viber.

Ранее мы писали, что финучреждение "Ощадбанк" ввело нововведения для клиентов с 1 октября 2024 года. В частности, изменения коснулись тарифов.

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