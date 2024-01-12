Пенсии в 2024 году — кому из украинцев будут платить больше

Пенсия выросла более чем на 700 грн — кто и сколько получит в 2024-м
В Украине за год средняя пенсия повысилась на 762 гривны (на 16,5%). В 2024 году предстоит еще несколько этапов роста выплат для пенсионеров.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Повышение пенсий для украинцев
На начало января текущего года в среднем сумма пенсии превышает 5,38 тыс. гривен. В то же время годом ранее украинцы получали в среднем 4,62 тыс. гривен.
Наибольшее число пенсионеров (более 3 миллионов граждан или 29,1%) получают пенсию в 2—3 тысячи гривен. В 4-5 тысяч гривен выплачивают 1,5 миллиона граждан (14,9%). И один миллион украинцев (почти 11%) пенсию имеют в сумме выше 10 тысяч гривен. В среднем теперь получают 14,78 тысячи гривен.
При этом общее количество пенсионеров за год уменьшилось на 171 тысячу человек. Сейчас в Украине насчитывается 10,517 миллиона пенсионеров.
Как изменятся пенсии в 2024 году
Согласно Государственному бюджету на этот год, с 1 января вырос уровень прожиточного минимума. Поэтому изменились базовые пенсионные выплаты для украинцев. Речь идет о максимальной и минимальной выплате для граждан:
- минимальная пенсия — с 2093 гривен до 2361 гривны;
- максимальная пенсия — с 20,93 тысячи гривен до 23,61 тысячи гривен.
Также повысилась дополнительная выплата за страховой стаж. Речь идет о размере, превышающем стандартный. За каждый дополнительный год составляет 1% прожиточного минимума. Показатель повысился с 20,9 до 23,6 гривны.
В этом году перерасчет пенсий состоится в несколько волн. Также намерены осуществить ежегодную индексацию пенсий с 1 марта. Ожидается, что выплаты вырастут на 13%.
Независимо от того, работает человек или нет, повысятся размеры установленных к пенсиям:
- надбавок, повышений к пенсионным выплатам за особые заслуги перед государством;
- доплат, основанных на показателе прожиточного минимума.
В ПФУ добавляют, что размер роста пенсии по результатам перерасчета будет для каждого индивидуален, а конечная сумма будет зависеть от того, какие составляющие в выплате.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине с января 2024 года ужесточились требования для получения пенсионных выплат в 60 и 63 года. Теперь украинцам придется работать больше.
Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Да, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.
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