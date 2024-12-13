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Пенсия за двойной стаж — в списке семь категорий

13 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие работы дают право на двойной стаж
Пожилая женщина. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане, занимающиеся некоторыми видами профессиональной деятельности, имеют право на страховой стаж в двойном размере. Речь идет о сложной, опасной или экстремальной работе.

Об этом сообщает издание "На пенсии", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Кому зачисляют к стажу год работы за два

Двойной страховой стаж позволяет работникам некоторых профессий выходить на пенсию раньше или иметь право на дополнительные льготы. Тем, кто имеет право на двойной страховой стаж, каждый отработанный год считается за два года.

Речь идет о таких видах деятельности:

  • в особо вредных условиях, связанных с воздействием высокого уровня шума, вибрации, токсических веществ, радиации;
  • работа под землей: в шахтах, на рудниках, метро, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;
  • в экстремальных условиях климата: работа на Крайнем Севере, высокогорье, районах с плохим климатом;
  • некоторые виды военной службы: в условиях боевых действий, АТО или других особо опасных задач;
  • работа в медучреждениях в тяжелых условиях с высоким уровнем риска (в инфекционных больницах, психиатрических учреждениях);
  • работа на транспорте водной отрасли: специфические условия, длительные рейсы;
  • работа в зонах чрезвычайных ситуаций: задействованы в ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий.

Как подтвердить двойной стаж

Чтобы подтвердить соответствующее право, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документальных подтверждений. А именно:

  • трудовая книжка с соответствующими записями;
  • справки от компаний и предприятий;
  • выписки из нормативных актов в случае изменения условий работы.

В частности, воспользоваться соответствующим правом могут все работники медучреждений по оказанию психиатрической помощи.

Как уточняют в фонде, статьей 60 закона "О пенсионном обеспечении" предусматривается зачисление периодов работы до 1 января 2004 года, в частности, в учреждениях по предоставлению психиатрической помощи (независимо от должностей) в страховой стаж в двойном размере.

"Исчисление страхового стажа, дающего право на назначение пенсии, осуществляется в соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", вступившего в силу 01.01.2004. Периоды трудовой деятельности и другие периоды, учитываемые в стаж работы для назначения пенсии до вступления в силу Закона, зачисляются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных действующим ранее законодательством", — говорится в объяснении ПФУ.

Напомним, в Украине среди военных самую большую пенсию, до 100% от заработной платы, назначают бойцам с инвалидностью. Конечная сумма зависит от ее группы и причин.

Также мы писали, что в 2025 году в очередной раз вырастет продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Для выхода на заслуженный отдых в 60 лет потребуют 32 года стажа.

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