Пенсии в Украине — какая будет сумма в будущем при зарплате 8 тыс. грн

Копилка с деньгами. Фото: pfu.gov.ua

В Украине размер пенсий граждан зависит от страхового стажа, сумм уплаченных взносов ЕСВ в Пенсионный фонд, средней заработной платы. Эксперты подсчитали, на какую пенсионную выплату смогут рассчитывать украинцы, если заработная плата на минимальном уровне в 8 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Правила определения размера пенсии

В стране формула расчета пенсионных выплат остается неизменной. Размер выплаты зависит от зарплаты за последние три года, от стажа и величины уплачиваемых страховых взносов ЕСВ.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, пенсия рассчитывается по формуле:

Пенсия = заработная плата x коэффициент страхового стажа.

Коэффициент = (сумма месяцев стажа x 1%)/(100% x 12).

Зарплата = средняя зарплата в Украине за три года (сумма коэффициентов зарплаты/стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента зарплаты).

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют граждане, которым исполнилось:

60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет — при наличии не менее 15 до 21 года страхового стажа.

Источник: ПФУ

Пенсия при минимальной зарплате

Что касается пенсий с минимальной зарплатой, то составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при полном стаже. Поскольку минималка равна 8 тыс. гривен в 2024 году, то пенсия для таких лиц не может быть меньше 3,2 тыс. гривен.

Однако Кабинет Министров установил минимальную планку пенсии на уровне 3,37 тыс. гривен.

Для граждан, достигших 65 лет, однако не имеющих необходимого количества стажа, минимальная пенсия составляет 2,725 тыс. гривен.

При этом закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что лица, выходящие на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенные пенсии.

Сейчас в стране насчитывается более 10 млн пенсионеров, и около 3 млн человек из них имеют пенсию в размере 3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

Также мы писали, что украинские госслужащие по действующему законодательству получают более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности расчета и размеры выплат.