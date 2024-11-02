Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсия при минимальной зарплате в 8 тыс. грн — какая будет сумма arrow

Пенсия при минимальной зарплате в 8 тыс. грн — какая будет сумма

2 ноября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какая будет сумма в будущем при зарплате 8 тыс. грн
Копилка с деньгами. Фото: pfu.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине размер пенсий граждан зависит от страхового стажа, сумм уплаченных взносов ЕСВ в Пенсионный фонд, средней заработной платы. Эксперты подсчитали, на какую пенсионную выплату смогут рассчитывать украинцы, если заработная плата на минимальном уровне в 8 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

Читайте также:

Правила определения размера пенсии

В стране формула расчета пенсионных выплат остается неизменной. Размер выплаты зависит от зарплаты за последние три года, от стажа и величины уплачиваемых страховых взносов ЕСВ.

Согласно закону о пенсионном обеспечении, пенсия рассчитывается по формуле:

  • Пенсия = заработная плата x коэффициент страхового стажа.
  • Коэффициент = (сумма месяцев стажа x 1%)/(100% x 12).
  • Зарплата = средняя зарплата в Украине за три года (сумма коэффициентов зарплаты/стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента зарплаты).

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют граждане, которым исполнилось:

  • 60 лет — при наличии не менее 31 года страхового стажа;
  • 63 лет — при наличии не менее 21 года страхового стажа;
  • 65 лет — при наличии не менее 15 до 21 года страхового стажа.
пенсии 2024
Источник: ПФУ

Пенсия при минимальной зарплате

Что касается пенсий с минимальной зарплатой, то составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при полном стаже. Поскольку минималка равна 8 тыс. гривен в 2024 году, то пенсия для таких лиц не может быть меньше 3,2 тыс. гривен.

Однако Кабинет Министров установил минимальную планку пенсии на уровне 3,37 тыс. гривен.

Для граждан, достигших 65 лет, однако не имеющих необходимого количества стажа, минимальная пенсия составляет 2,725 тыс. гривен.

При этом закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что лица, выходящие на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенные пенсии.

Сейчас в стране насчитывается более 10 млн пенсионеров, и около 3 млн человек из них имеют пенсию в размере 3 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, прокуроры в Украине могут потерять свои огромные пенсии. Это станет возможным, если в стране будет утвержден единый подход к перерасчету пенсий, независимо от закона, на основе которого они исчисляются.

Также мы писали, что украинские госслужащие по действующему законодательству получают более высокие пенсии в отличие от большинства граждан. Известны особенности расчета и размеры выплат.

выплаты деньги пенсионеры зарплаты ПФУ пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:05 В Киеве женщина оформляла фиктивные браки уклонистам

08:47 В Киеве снова раздались мощные взрывы

08:40 В Харькове закончили разбор завалов — какие последствия обстрела

08:28 Жорин отреагировал на рейтинг с численностью армии КНДР

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

08:07 В соборе Луцка создали изображения бизнесменов — фото

08:06 В Киеве возникли перебои со светом

08:02 На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

07:44 В Киеве пострадал человек в результате дроновой атаки — детали

07:42 Юрист объяснил последствия неуплаты штрафа за неявку по повестке

09:05 В Киеве женщина оформляла фиктивные браки уклонистам

08:47 В Киеве снова раздались мощные взрывы

08:40 В Харькове закончили разбор завалов — какие последствия обстрела

08:28 Жорин отреагировал на рейтинг с численностью армии КНДР

08:07 В соборе Луцка создали изображения бизнесменов — фото

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

08:06 В Киеве возникли перебои со светом

08:02 На Львовщине мужчина уклонился от мобилизации — что решил суд

07:44 В Киеве пострадал человек в результате дроновой атаки — детали

07:42 Юрист объяснил последствия неуплаты штрафа за неявку по повестке

07:22 Какие льготы имеют украинцы с 3 группой инвалидности — список

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

24 октября 2024

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине