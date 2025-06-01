Пенсии по инвалидности — когда и кому стоит выбрать выплаты по возрасту

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство позволяет гражданам, которые получают пенсионные выплаты по инвалидности, перейти на пенсию по возрасту. Известно, когда выгодно обращаться за назначением выплат и какие для этого необходимы документы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Когда необходимо обратиться за выплатами

По данным ПФУ, граждане, которые получают пенсию по инвалидности, имеют право перейти на пенсионные выплаты по возрасту. С соответствующим вопросом украинцы могут обращаться в отделение Пенсионного фонда в любое время после появления права на такую пенсию.

Согласно ст. 10 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", граждане имеют право на разные виды пенсий (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца). Выбрать вид пенсии человек может самостоятельно, ориентируясь на то, размер какой пенсионной выплаты выше.

Что касается вопроса более выгодной пенсии, то это зависит от группы инвалидности и обстоятельств. В частности, для лиц с инвалидностью первой группы более выгодной может быть пенсия по возрасту, ведь составляет 100% минимальной пенсии по возрасту, а для других групп пенсии по инвалидности могут быть меньше.

Пенсию по инвалидности второй группы назначают в размере 90%, третьей группы — в 50% пенсии по возрасту. В стаж засчитывают дополнительный стаж — период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

В ситуации, когда инвалидность гражданину установили в молодом возрасте, продолжительность дополнительного стажа довольно велика, поэтому нет целесообразности в переходе на пенсию по возрасту.

Какие необходимы документы и куда подавать

В Украине действует экстерриториальный принцип обслуживания граждан представителями Пенсионного фонда. Это означает, что украинцы могут подавать заявления о назначении выплат и документы в любой сервисный центр ПФУ.

Надо собрать такой пакет документов, который необходимо предоставить в фонд:

паспорт гражданина Украины и идентификационный код;

документы, где говорится о страховом стаже (это может быть трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет);

справка о зарплате за 60 месяцев подряд по желанию (по 1 июля 2000 года);

данные банковского счета (в случае избрания способа выплаты через банк).

Ранее мы сообщали, что пенсионеры обязаны сообщать обо всех важных изменениях в персональных данных или жизненных обстоятельствах. Иначе есть угроза потери права на начисление выплат.

Также писали, что украинцам, которые находятся за рубежом, грозит потеря начисления пенсий. Такое развитие событий может ждать из-за игнорирования механизма идентификации личности.