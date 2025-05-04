Пенсия по доверенности — кто может получать деньги пенсионера

Мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Бывают случаи, когда пенсионер не может самостоятельно получать свою пенсию. Тогда он может составить доверенность, чтобы его пенсионные выплаты забирал другой человек.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отметили в госструктуре, в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" разрешить получать пенсию можно только тому человеку, которого пенсионер нотариально признал. Срок действия доверенности определяется в самом документе. Но выплачивать пенсию по этому документу можно не дольше, чем год.

"После этого пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности", — говорится в сообщении.

В ПФУ также отметили, что выплата по доверенности осуществляется еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.

Как составить доверенность

Заявление в Пенсионный фонд подается лично, после чего уполномоченное лицо признает эту просьбу действительной. Эту процедуру может выполнить:

нотариус;

представитель органов местного самоуправления;

командир части, если пенсионер военнослужащий;

начальник места лишения свободы, в случае, когда лицо осуждено и находится в соответствующем учреждении;

должностное лицо в лечебном учреждении, если гражданин находится на стационарном лечении.

В доверенности нужно указать:

срок действия документа;

время и место ее составления;

перечень действий, которые может совершать доверенное лицо;

паспортные данные доверителя и доверенного лица.

Напомним, некоторые украинцы могут получить сразу две пенсии. На вторую выплату могут претендовать люди с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что гражданам выплачивают единовременное пособие, равное 10 пенсионным выплатам. Такая поддержка предусмотрена только для представителей некоторых профессий.