Пенсия по доверенности — кто может получать деньги пенсионера

Пенсия по доверенности — как получать выплаты за другого человека
Бывают случаи, когда пенсионер не может самостоятельно получать свою пенсию. Тогда он может составить доверенность, чтобы его пенсионные выплаты забирал другой человек.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Пенсия по доверенности — что стоит знать
Как отметили в госструктуре, в соответствии со статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" разрешить получать пенсию можно только тому человеку, которого пенсионер нотариально признал. Срок действия доверенности определяется в самом документе. Но выплачивать пенсию по этому документу можно не дольше, чем год.
"После этого пенсионер должен лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности", — говорится в сообщении.
В ПФУ также отметили, что выплата по доверенности осуществляется еще один год, начиная с месяца, следующего после подачи заявления.
Как составить доверенность
Заявление в Пенсионный фонд подается лично, после чего уполномоченное лицо признает эту просьбу действительной. Эту процедуру может выполнить:
- нотариус;
- представитель органов местного самоуправления;
- командир части, если пенсионер военнослужащий;
- начальник места лишения свободы, в случае, когда лицо осуждено и находится в соответствующем учреждении;
- должностное лицо в лечебном учреждении, если гражданин находится на стационарном лечении.
В доверенности нужно указать:
- срок действия документа;
- время и место ее составления;
- перечень действий, которые может совершать доверенное лицо;
- паспортные данные доверителя и доверенного лица.
Напомним, некоторые украинцы могут получить сразу две пенсии. На вторую выплату могут претендовать люди с инвалидностью.
Также мы рассказывали, что гражданам выплачивают единовременное пособие, равное 10 пенсионным выплатам. Такая поддержка предусмотрена только для представителей некоторых профессий.
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