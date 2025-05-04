Пенсія за довіреністю — хто може отримувати гроші пенсіонера

Чоловік біля банкомата. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Бувають випадки, коли пенсіонер не може самостійно отримувати свою пенсію. Тоді він може скласти довіреність, щоби його пенсійні виплати забирала інша людина.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як зауважили у держструктурі, відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" дозволити отримувати пенсію можна лише тій людині, яку пенсіонер нотаріально визнав. Термін дії довіреності визначається в самому документі. Але виплачувати пенсію за цим документом можна не довше, ніж рік.

"Після цього пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ також зазначили, що виплата за довіреністю здійснюється ще один рік, починаючи з місяця, що настає після подання заяви.

Як скласти довіреність

Заява до Пенсійного фонду подається особисто, після чого уповноважена особа визнає це прохання дійсним. Цю процедуру може виконати:

нотаріус;

представник органів місцевого самоврядування;

командир частини, якщо пенсіонер військовослужбовець;

начальник місця позбавлення волі, у випадку, коли особа засуджена і перебуває у відповідному закладі;

посадова особа у лікувальному закладі, якщо громадянин знаходиться на стаціонарному лікуванні.

У довіреності потрібно вказати:

термін дії документа;

час та місце її складання;

перелік дій, які може вчиняти довірена особа;

паспортні дані довірителя та довіреної особи.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати одразу дві пенсії. На другу виплату можуть претендувати люди з інвалідністю.

Також ми розповідали, що громадянам виплачують одноразову допомогу, що дорівнює 10 пенсійним виплатам. Така підтримка передбачена лише для представників деяких професій.