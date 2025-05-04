Пенсія за довіреністю — хто може отримувати гроші пенсіонера

Пенсія за довіреністю — як отримувати виплати за іншу людину
Бувають випадки, коли пенсіонер не може самостійно отримувати свою пенсію. Тоді він може скласти довіреність, щоби його пенсійні виплати забирала інша людина.
Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).
Пенсія за довіреністю — що варто знати
Як зауважили у держструктурі, відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" дозволити отримувати пенсію можна лише тій людині, яку пенсіонер нотаріально визнав. Термін дії довіреності визначається в самому документі. Але виплачувати пенсію за цим документом можна не довше, ніж рік.
"Після цього пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ та подати заяву про продовження виплати пенсії за довіреністю", — йдеться у повідомленні.
У ПФУ також зазначили, що виплата за довіреністю здійснюється ще один рік, починаючи з місяця, що настає після подання заяви.
Як скласти довіреність
Заява до Пенсійного фонду подається особисто, після чого уповноважена особа визнає це прохання дійсним. Цю процедуру може виконати:
- нотаріус;
- представник органів місцевого самоврядування;
- командир частини, якщо пенсіонер військовослужбовець;
- начальник місця позбавлення волі, у випадку, коли особа засуджена і перебуває у відповідному закладі;
- посадова особа у лікувальному закладі, якщо громадянин знаходиться на стаціонарному лікуванні.
У довіреності потрібно вказати:
- термін дії документа;
- час та місце її складання;
- перелік дій, які може вчиняти довірена особа;
- паспортні дані довірителя та довіреної особи.
Нагадаємо, деякі українці можуть отримати одразу дві пенсії. На другу виплату можуть претендувати люди з інвалідністю.
Також ми розповідали, що громадянам виплачують одноразову допомогу, що дорівнює 10 пенсійним виплатам. Така підтримка передбачена лише для представників деяких професій.
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