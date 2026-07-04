Пенсия в Ощадбанке: кому начислят вознаграждение в 300 грн

Женщина с картой, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

До 31 января 2027 года некоторые владельцы пенсионных карт государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут получить гарантированное денежное вознаграждение для совершения покупок в размере 300 грн. Чтобы получить право на такой электронный сертификат, необходимо соблюсти несколько важных правил.

О том, как получить вознаграждение, рассказывает издание Новини.LIVE.

Условия предоставления пенсионерам сертификата от Ощадбанка

По информации банка, клиенты могут получить денежный сертификат одной из сетей магазинов номиналом 300 грн, оформив пенсионную карту Mastercard или переведя в банк получение пенсии из другого финансового учреждения.

"Участники акции, которые оформят пенсионную карту Mastercard от Ощадбанка или переведут получение пенсии из другого банка в Ощадбанк, получат электронный сертификат сети магазинов АТБ номиналом 300 грн", — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в акции, необходимо выполнить несколько шагов. А именно:

Оформить пенсионную карту Mastercard в Ощадбанке/перевести начисление пенсии в этот банк. Получить первое зачисление пенсионных средств на банковскую карту в период с 1 июля по 31 января 2027 года. Получить гарантированный электронный сертификат АТБ.

Под электронным сертификатом подразумевается документ в виде уникальной комбинации букв и цифр, позволяющий обменять его на товары в сети магазинов в пределах номинальной стоимости. При этом он может быть использован только в магазинах торговой сети АТБ, однако не распространяется на алкогольные напитки и табачные изделия.

Соответствующая акция охватывает всю территорию Украины, за исключением территорий, признанных в соответствии с нормами законодательства оккупированными, территориальных громад, находящихся во временном окружении, а также районов, где фактически ведутся боевые действия или существует реальная угроза их ведения.

Один участник сможет получить только одно вознаграждение за весь период акции.

Какой еще кэшбэк можно получить в Ощадбанке

Также клиенты Ощадбанка могут до конца июля 2026 года получить кэшбэк в размере 0,5% за пополнение карт через терминалы самообслуживания EasyPay. Чтобы рассчитывать на дополнительные средства, необходимо пройти авторизацию в EasyID.

Такое предложение доступно только тем, кто в ходе акции впервые авторизуется в EasyID. Предусматривается начисление кэшбэка за первые пять пополнений карты. Максимально можно будет получить 500 грн кэшбэка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк обновил функционал приложения. Теперь для клиентов в "Мобильном Ощаде" доступны три электронные услуги. В частности, там появился раздел с акциями и специальными предложениями, где будут представлены преимущества от Visa, Mastercard и партнеров Ощада.

Ранее Новини.LIVE писали, что Ощадбанк может предлагать пенсионерам платные договоры страхования при оформлении карт. В госбанке пояснили, что речь идет исключительно о рекомендации. При этом клиент сам должен решить, нужна ли ему такая услуга. Также в финучреждении попросили обращаться с жалобами относительно навязывания этой услуги в контакт-центр.