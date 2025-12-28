Видео
Главная Финансы Пенсия УБД — сколько стажа нужно и какой размер выплат

Пенсия УБД — сколько стажа нужно и какой размер выплат

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 15:22
Пенсия УБД — во сколько лет можно оформить и какими будут выплаты
Удостоверение УБД в руках военного. Фото: УНИАН

Украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, могут досрочно выйти на пенсию. Соответственно эта категория граждан начинает получать выплаты раньше, чем предусмотрено общими правилами.

О том, как УБД досрочно оформить пенсию и какие при этом начисляются выплаты, рассказали специалисты юридической компании "Мережа права".

Читайте также:

Кто может досрочно выйти на пенсию

Это право принадлежит мужчинам и женщинам, которые являются участниками боевых действий и имеют соответствующее удостоверение. Норма распространяется на:

  • военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ;
  • лиц рядового и начальствующего состава других силовых структур, которые принимали участие в боевых действиях;
  • участников АТО, ООС и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
  • членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Кроме того, такое право имеют лица, которым установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы и тому подобное.

Условия выхода на пенсию для УБД

Чтобы досрочно выйти на пенсию, участнику боевых действий необходимо иметь:

  1. Действующее удостоверение УБД.
  2. Возраст — 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.
  3. Страховой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

При этом учитывается страховой стаж, накопленный как до, так и после получения статуса участника боевых действий. В стаж включают период прохождения военной службы, а также другие периоды, за которые уплачивались страховые взносы.

Какой размер пенсии УБД

В 2025 году общий размер пенсии для этой категории получателей с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5 528 грн. Если общий размер пенсии ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь до указанного уровня.

К пенсии УБД дополнительно устанавливаются:

  • повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • ежемесячная целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 грн.

Также предоставляется ежегодная разовая денежная помощь.

В целом размер пенсии участника боевых действий прежде всего зависит не только от страхового стажа и зарплаты за годы работы, но и от многих показателей, которые ежегодно пересматриваются государством.

Соответственно пенсия УБД в 2026 году возрастет, ведь изменится размер прожиточного минимума и других социальных стандартов. Кроме того, государством проводится ежегодная индексация, которая направлена на повышение покупательной способности пенсий.

Ранее мы рассказывали, какие льготы будут доступны участникам боевых действий с 1 января 2026 года.

Также узнавайте, как УБД оформить льготу на ЖКУ и без какого документа это сделать не удастся.

