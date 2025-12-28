Пенсия УБД — во сколько лет можно оформить и какими будут выплаты

Пенсия УБД — сколько стажа нужно и какой размер выплат
Украинцы, которые имеют статус участника боевых действий, могут досрочно выйти на пенсию. Соответственно эта категория граждан начинает получать выплаты раньше, чем предусмотрено общими правилами.
О том, как УБД досрочно оформить пенсию и какие при этом начисляются выплаты, рассказали специалисты юридической компании "Мережа права".
Кто может досрочно выйти на пенсию
Это право принадлежит мужчинам и женщинам, которые являются участниками боевых действий и имеют соответствующее удостоверение. Норма распространяется на:
- военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ;
- лиц рядового и начальствующего состава других силовых структур, которые принимали участие в боевых действиях;
- участников АТО, ООС и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
- членов семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.
Кроме того, такое право имеют лица, которым установлена инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы и тому подобное.
Условия выхода на пенсию для УБД
Чтобы досрочно выйти на пенсию, участнику боевых действий необходимо иметь:
- Действующее удостоверение УБД.
- Возраст — 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин.
- Страховой стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
При этом учитывается страховой стаж, накопленный как до, так и после получения статуса участника боевых действий. В стаж включают период прохождения военной службы, а также другие периоды, за которые уплачивались страховые взносы.
Какой размер пенсии УБД
В 2025 году общий размер пенсии для этой категории получателей с учетом всех надбавок и повышений должен составлять не менее 5 528 грн. Если общий размер пенсии ниже, выплачивается ежемесячная адресная помощь до указанного уровня.
К пенсии УБД дополнительно устанавливаются:
- повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- ежемесячная целевая денежная помощь на жизнь в размере 40 грн.
Также предоставляется ежегодная разовая денежная помощь.
В целом размер пенсии участника боевых действий прежде всего зависит не только от страхового стажа и зарплаты за годы работы, но и от многих показателей, которые ежегодно пересматриваются государством.
Соответственно пенсия УБД в 2026 году возрастет, ведь изменится размер прожиточного минимума и других социальных стандартов. Кроме того, государством проводится ежегодная индексация, которая направлена на повышение покупательной способности пенсий.
