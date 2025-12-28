Пенсія УБД — у скільки років можна оформити та якими будуть виплати

Посвідчення УБД в руках військового. Фото: УНІАН

Українці, які мають статус учасника бойових дій, можуть достроково вийти на пенсію. Відповідно ця категорія громадян починає отримувати виплати раніше, ніж передбачено загальними правилами.

Про те, як УБД достроково оформити пенсію та які при цьому нараховуються виплати, розповіли фахівці юридичної компанії "Мережа права".

Хто може достроково вийти на пенсію

Це право належить чоловікам і жінкам, які є учасниками бойових дій та мають відповідне посвідчення. Норма поширюється на:

військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ;

осіб рядового і начальницького складу інших силових структур, які брали участь у бойових діях;

учасників АТО, ООС та заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ;

членів сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України.

Крім того, таке право мають особи, яким встановлено інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби тощо.

Умови виходу на пенсію для УБД

Щоб достроково вийти на пенсію, учаснику бойових дій необхідно мати:

Чинне посвідчення УБД. Вік — 55 років для чоловіків та 50 років для жінок. Страховий стаж — 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

При цьому враховується страховий стаж, накопичений як до, так і після отримання статусу учасника бойових дій. До стажу включають період проходження військової служби, а також інші періоди, за які сплачувалися страхові внески.

Яка розмір пенсії УБД

У 2025 році загальний розмір пенсії для цієї категорії отримувачів з урахуванням усіх надбавок та підвищень має становити не менше 5 528 грн. Якщо загальний розмір пенсії нижчий, виплачується щомісячна адресна допомога до зазначеного рівня.

До пенсії УБД додатково встановлюються:

підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щомісячна цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 грн.

Також надається щорічна разова грошова допомога.

Загалом розмір пенсії учасника бойових дій насамперед залежить не лише від страхового стажу й зарплати за роки роботи, але й від багатьох показників, які щороку переглядаються державою.

Відповідно пенсія УБД у 2026 років зросте, адже зміниться розмір прожиткового мінімуму та інших соціальних стандартів. Крім того, державою проводиться щорічна індексація, яка спрямована на підвищення купівельної спроможності пенсій.

