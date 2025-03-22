Социальные выплаты в Украине — как получить пенсию после смерти родственника

Пенсия в случае потери кормильца — как получить выплаты
После смерти родственника, который содержал кого-то из членов семьи, последний может претендовать на социальную помощь. Например, человеку должны назначить пенсию по потере кормильца.
В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, что нужно сделать, чтобы получать финансовую поддержку от государства.
Кому предоставляют пенсию по потере кормильца
Как пояснили специалисты, поддержку оказывают после установления факта, что человек действительно находился на содержании умершего. Так, претендовать на пенсию по потере кормильца могут:
- родители или супруг/супруга, которые потеряли источник дохода;
- студенты до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23-летнего возраста.
Также помощь оказывают нетрудоспособным членам семьи, которые зависели от поддержки умершего кормильца, а именно:
- детям, братьям, сестрам, внукам до 18 лет;
- братьям, сестрам, внукам, которым уже исполнилось 18 лет и более, если получили инвалидность до совершеннолетия и если у них нету трудоспособных родителей;
- людям с инвалидностью или пенсионного возраста;
- отцу/матери, жене/мужу, которые ухаживают за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего до 8 лет;
- деду/бабушке, если нет других членов семьи, которые обязаны их содержать;
- отчиму/мачехе, если они не менее 5 лет выхаживают пасынка/падчерицы не менее 5 лет.
Как установить факт содержания
Документ выдают в органах местного самоуправления после личного обращения гражданина. Если там отказывают предоставлять справку, тогда человек может обратиться в суд. Но для установления факта содержания понадобятся доказательства, а именно:
- документы, подтверждающие факт содержания (акты, письма, свидетельства);
- банковские переводы или квитанции, свидетельствующие, что помощь была основным источником дохода;
- родственная связь с умершим (свидетельства о браке, рождении и т.д.)
- показания свидетелей.
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