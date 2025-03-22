Социальные выплаты в Украине — как получить пенсию после смерти родственника

Женщина получает выплаты на почте. Фото: УНИАН

После смерти родственника, который содержал кого-то из членов семьи, последний может претендовать на социальную помощь. Например, человеку должны назначить пенсию по потере кормильца.

В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, что нужно сделать, чтобы получать финансовую поддержку от государства.

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Кому предоставляют пенсию по потере кормильца

Как пояснили специалисты, поддержку оказывают после установления факта, что человек действительно находился на содержании умершего. Так, претендовать на пенсию по потере кормильца могут:

родители или супруг/супруга, которые потеряли источник дохода;

студенты до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23-летнего возраста.

Также помощь оказывают нетрудоспособным членам семьи, которые зависели от поддержки умершего кормильца, а именно:

детям, братьям, сестрам, внукам до 18 лет;

братьям, сестрам, внукам, которым уже исполнилось 18 лет и более, если получили инвалидность до совершеннолетия и если у них нету трудоспособных родителей;

людям с инвалидностью или пенсионного возраста;

отцу/матери, жене/мужу, которые ухаживают за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего до 8 лет;

деду/бабушке, если нет других членов семьи, которые обязаны их содержать;

отчиму/мачехе, если они не менее 5 лет выхаживают пасынка/падчерицы не менее 5 лет.

Как установить факт содержания

Документ выдают в органах местного самоуправления после личного обращения гражданина. Если там отказывают предоставлять справку, тогда человек может обратиться в суд. Но для установления факта содержания понадобятся доказательства, а именно:

документы, подтверждающие факт содержания (акты, письма, свидетельства);

банковские переводы или квитанции, свидетельствующие, что помощь была основным источником дохода;

родственная связь с умершим (свидетельства о браке, рождении и т.д.)

показания свидетелей.

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