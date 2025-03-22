Соціальні виплати в Україні — як отримати пенсію після смерті родича

Жінка отримує виплати на пошті. Фото: УНІАН

Після смерті родича, який утримував когось із членів сім′ї, останній може претендувати на соціальну допомогу. Наприклад, людині мають призначити пенсію по втраті годувальника.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, що потрібно зробити, аби отримувати фінансову підтримку від держави.

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Кому надають пенсію по втраті годувальника

Як пояснили фахівці, підтримку надають після встановлення факту, що людина дійсно перебувала на утриманні померлого. Так, претендувати на пенсію по втраті годувальника можуть:

батьки чи чоловік/дружина, які втратили джерело доходу;

студенти до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.

Також допомогу надають непрацездатним членам сім′ї, які залежали від підтримки померлого годувальника, а саме:

дітям, братам, сестрам, онукам до 18 років;

братам, сестрам, онукам, яким вже виповнилося 18 років і більше, якщо отримали інвалідність до повноліття і якщо не мають працездатних батьків;

людям з інвалідністю або пенсійного віку;

батькові/матері, дружині/чоловіку, які доглядають дітей, братів, сестер чи онуків померлого до 8 років;

діду/бабі, якщо немає інших членів сім’ї, які зобов’язані їх утримувати;

вітчиму/мачусі, якщо вони не менше 5 років вихочують пасинка/падчерки не менше 5 років.

Як встановити факт утримання

Документ видають в органах місцевого самоврядування після особистого звернення громадянина. Якщо там відмовляють надавати довідку, тоді людина може звернутися до суду. Але для встановлення факту утримання знадобляться докази, а саме:

документи, що підтверджують факт утримання (акти, листи, свідчення);

банківські перекази або квитанції, які свідчать, що допомога була основним джерелом доходу;

родинний зв’язок із померлим ( свідоцтва про шлюб, народження тощо)

покази свідків.

Раніше ми писали, що в українців зросли пенсійні виплати після індексації. Так, наприклад, колишні військові тепер отримують на 1,18 тис. грн більше.

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