3 года войны с Россией в цифрах: как изменились экономика Украины и жизнь украинцев

Разрушения от обстрела в Киеве. Фото: Sadak Souici/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Три долгих года войны в Украине. За это время погибли тысячи людей, миллионы украинцев покинули родные дома в поисках лучшей судьбы, а экономика страны получила болезненный удар от которого пытается оправиться и до сих пор. Впрочем, несмотря на все сложности, жизнь в Украине продолжается, супермаркеты, рестораны, банки и другие учреждения работают в обычном режиме, мобильная связь и интернет отсутствуют только в прифронтовых населенных пунктах, а украинцы продолжают давать отпор врагу.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились экономика Украины и уровень жизни украинцев за три года войны с Россией.

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Потери населения за три года войны

Боевые действия и авиаудары за три года войны привели к более чем 40 тысячам жертв среди гражданского населения. Кроме того, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами, а 6,8 миллиона покинули Украину. В целом 14,6 миллиона украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Наибольшее количество украинских беженцев приняли страны Европейского Союза, среди которых:

Польша — более 1,5 млн;

Германия — около 1,1 млн;

Чехия — около 500 тыс;

Италия — около 350 тыс;

Испания — более 200 тыс.

При этом в 2024 году 2% (443 тыс.) украинцев, которые пересекали границу, не вернулись в Украину. Это в 3,3 раза больше, чем в 2023 году (тогда разница между теми, кто выехал и вернулся, составила 134 тыс.) Наибольшее количество граждан, которые не вернулись в страну зафиксировано в июне 2024 года — 194 тыс. человек.

По данным Госпогранслужбы, за три года полномасштабной войны около 3 миллионов граждан Украины не вернулись на родину. Это сопоставимо с показателями за 11 лет до вторжения (2011-2021 гг.), когда из страны выехало 3,3 млн человек.

Кроме того, еще до войны Украина сталкивалась с низким уровнем рождаемости, однако с 2022 по 2024 год ситуация значительно ухудшилась. Финансовая нестабильность, военные действия и неуверенность в будущем заставляют многие семьи откладывать рождение детей.

В 2023 году на 100 новорожденных приходилось 265 смертей, а в первой половине 2024 года этот показатель вырос до 286 смертей. Для сравнения, в 2019 году соотношение составляло 188 смертей на 100 рождений.

Потери территорий за три года войны

По данным аналитиков War Mapper, после трех лет изнурительной войны Россия контролирует около 18% украинской территории. В марте 2022 года этот показатель составлял 26%, однако в последние месяцы наблюдается лишь медленное продвижение российских войск.

В 2024 году им удалось захватить примерно 4 тысяч квадратных километров украинской земли. Последние успехи российской армии стали очевидными после взятия Авдеевки и прилегающих населенных пунктов в феврале, продвижения в Харьковскую область в мае и прорыва на юг Покровска во второй половине года.

В то же время в 2024 году, в результате неожиданного августовского вторжения, Украина сумела взять под контроль часть территории Курской области России. Однако после успешного наступления уже в октябре украинские войска начали терять позиции. На пике в сентябре Украина контролировала почти 3% Курской области, но к февралю 2025 года эта территория сократилась до 1,4%.

Военные потери за три года войны

Оценить реальные потери украинских военных достаточно сложно, потому что эта информация на период войны является засекреченной. Мы собрали разные данные от разных источников, которые значительно отличаются одни от других.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News заявил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла более 46 тысяч военнослужащих, а еще 380 тысяч получили ранения. Он также отметил, что десятки тысяч военных считаются пропавшими без вести или находятся в российском плену.

"Мы зафиксировали потери: 46 тысяч погибших военных. Еще есть десятки тысяч пропавших без вести или в плену. Нельзя знать наверняка, потому что пропавшие могут быть мертвыми или в плену, и это десятки тысяч, это правда", — добавил глава государства.

В сентябре 2024 года The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, сообщила, что потери украинских военных достигли 80 тысяч погибших и примерно 400 тысяч раненых. В феврале 2025 года спецпосланник США по Украине Кит Келлог сказал, что потери Киева втрое превысили потери США в войнах во Вьетнаме (около 60 тыс. человек) и Корее (около 36 тыс.).

Кроме того, о потерях Украины говорил и президент США Дональд Трамп. В эфире канала Fox News он заявил, что за почти три года полномасштабной войны потери Украины составляют 700 тысяч человек. Впрочем, он не уточнил, на чем основываются озвученные им цифры потерь украинской армии.

Сколько было разрушено за три года войны

По данным аналитического центра при Киевской школе экономики KSE Institute, с начала полномасштабного вторжения России инфраструктура Украины понесла прямые убытки на сумму почти 170 миллиардов долларов. По сравнению с началом года эта цифра увеличилась на 12,6 миллиарда долларов, что связано с новыми ракетными ударами и боевыми действиями. Наибольшие разрушения зафиксированы в жилом секторе, транспортной инфраструктуре и энергетике.

Жилой фонд пострадал больше всего — его потери оцениваются в 60 миллиардов долларов. Повреждены или разрушены 236 тысяч домов, включая 209 тысяч частных домов, 27 тысяч многоквартирных домов и 600 общежитий. Значительные разрушения зафиксированы в Донецкой, Харьковской, Луганской, Киевской, Черниговской и Херсонской областях.

Убытки транспортной инфраструктуры составляют 38,5 миллиарда долларов. Разрушено более 26 тысяч километров автомобильных дорог, повреждения в железнодорожном секторе оцениваются в 4,3 миллиарда долларов, потери портовой инфраструктуры — 850 миллионов долларов, авиационной — 2 миллиарда долларов. Урон частному автотранспорту составил 2,2 миллиарда долларов, при этом уничтожено или повреждено 260 тысяч автомобилей.

Энергетический сектор нанес ущерб на сумму 14,6 миллиарда долларов. Полностью уничтожено несколько крупных электростанций, разрушены генерирующие мощности, высоковольтные подстанции и объекты нефтегазовой инфраструктуры.

Промышленность, строительство и сектор услуг потеряли 14,4 миллиарда долларов, аграрный сектор — 10,3 миллиарда долларов. В результате боевых действий уничтожено более 130 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, 4 миллиона тонн зернохранилищ и 16 тысяч гектаров многолетних культур. Лесной фонд также понес значительные потери — пострадало 298 тысяч гектаров лесов на сумму 4,5 миллиарда долларов.

Убытки образовательному сектору составили 7,3 миллиарда долларов — разрушено или повреждено более 4 тысяч учебных заведений. В здравоохранении зафиксированы потери на 4,3 миллиарда долларов, повреждены 1 554 медицинских учреждения, включая больницы и поликлиники.

Потери культурного наследия и спортивной инфраструктуры оцениваются в 4 миллиарда долларов, сферы ЖКХ — в 3,5 миллиарда долларов, а телекоммуникационного сектора — в 1,2 миллиарда долларов.

Как изменилась экономика и бизнес за три года войны

Среди отраслей промышленности наибольшие потери за три года войны понесла металлургия. Существенные разрушения и временная оккупация коснулись трех крупных металлургических предприятий — "Азовсталь", "ММК им. Ильича" и Авдеевский коксохимический завод. До начала полномасштабного вторжения "Азовсталь" и "ММК им. Ильича" ежегодно выпускали около 9-9,5 млн тонн стали, экспортируя продукцию на сумму около 5 млрд долларов.

Сейчас под угрозой захвата остается Покровск Донецкой области, где расположено единственное в Украине предприятие по добыче коксующегося угля — "Шахтоуправление "Покровское", продукция которого крайне необходима для работы металлургической отрасли.

В 2022-2023 годах объем выплавки стали в Украине составлял 6,2-6,3 млн тонн, что обеспечивало стране 24-25 места в мировом рейтинге. По данным ассоциации "Укрметаллургпром", в 2024 году производство стали увеличилось на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигло 7,6 млн тонн. Выпуск чугуна вырос на 18% — до 7 млн тонн, а объем производства металлопроката — на 16%, до 6,2 млн тонн.

Основными сдерживающими факторами для дальнейшего восстановления металлургии остаются рост цен на электроэнергию и железнодорожные перевозки, а также остановка добычи коксующегося угля.

Кроме того, из-за войны Украина стала самой заминированной страной в мире. Эта проблема непосредственно касается аграрного сектора, поскольку его основным ресурсом являются плодородные земли.

Урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2022 году сократился на 37% по сравнению с довоенным 2021 годом и составил 67,7 млн тонн. В 2023 году удалось улучшить показатели, собрав 81,6 млн тонн. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2024 году урожай зерновых и масличных культур составил 75 млн тонн.

Что касается малого бизнеса, то с начала полномасштабного вторжения в Украине зарегистрировано более 763 тысяч новых физических лиц-предпринимателей, тогда как деятельность прекратили 685 тысяч ФЛП.

Наибольшее количество закрытых ФЛП зафиксировано в январе 2025 года — 61 445, при этом количество новых регистраций составило лишь 21 358, что стало самым низким показателем за последние 12 месяцев. Вероятной причиной этого является рост налоговой нагрузки на бизнес.

Больше всего новых ФЛП зарегистрировано в Киеве (108 536), Днепропетровской области (68 377) и Львовской области (60 009). За три года войны доля женщин среди предпринимателей увеличилась с 40% до 61%.

Помощь партнеров за три года войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину международные партнеры предоставили стране финансирование на сумму более 118 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

Крупнейшим донором стал Европейский Союз, который в 2022-2025 годах выделил Украине 47,9 млрд долларов (в эквиваленте). Среди других стран и организаций:

США — 31,2 млрд долларов;

Международный валютный фонд — 12,4 млрд долларов;

Япония — 8,5 млрд долларов;

Канада — 5,4 млрд долларов;

Всемирный банк — 5,2 млрд долларов;

Великобритания — 3 млрд долларов;

Германия — 1,6 млрд долларов;

Европейский инвестиционный банк — 720 млн долларов.

По данным Ukraine Support Tracker Кильского института, с февраля 2022 года Европа направила Украине 70 млрд евро финансовой и гуманитарной помощи, а также 62 млрд евро военной поддержки. Соединенные Штаты выделили 64 млрд евро на военную помощь и 50 млрд евро на финансовые и гуманитарные нужды.

Напомним, страны НАТО в Европе обладают значительным экономическим преимуществом по сравнению с Россией - их общий ВВП достигает 23 триллионов долларов, что в 10 раз больше, чем у РФ. Однако, несмотря на это, Россия тратит на военные цели больше средств, чем Украина получает помощи от всех своих союзников вместе взятых.

Кроме того, незаслуженно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине закончились ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Он подчеркнул, что Украина сейчас не имеет возможности сбивать вражеские цели из-за отсутствия необходимых боеприпасов.