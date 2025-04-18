Пенсии в Украине — кто из украинцев будет иметь право на 5,27 тыс. грн

Пожилой человек на одной из улиц Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине показатель средней пенсионной выплаты после ежегодной индексации повысился до 6,34 тыс. грн, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Однако даже со средней заработной платой граждане будут получать на заслуженном отдыхе значительно меньше.

Об этом свидетельствуют подсчеты на основе формулы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Суммы пенсий украинцев в 2025 году

Несмотря на проведение масштабной индексации на около 11,5%, повышение пенсий осталось незаметным, ведь инфляция составила 14,6%. То есть реальный размер пенсий украинцев продолжает снижаться.

По данным ПФУ, каждый третий украинец получает чуть больше 3 тыс. грн пенсии. Такие суммы пенсионных выплат начисляют для более 3 млн граждан.

В 2025 году пенсию по возрасту получают 10,3 млн граждан, что на 177 тысяч человек меньше по сравнению с прошлогодним показателем в этот период. Из этого количества пенсию по возрасту имеют около 7,5 млн граждан, а остальным начисляют пенсию за выслугу лет (в среднем 12,3 тыс. грн), соцпенсии, пенсии по инвалидности.

В частности, до 5 тыс. грн пенсии имеют 4,5 млн граждан. Тогда как от 10 тыс. грн получают около 1,5 млн человек.

Около трети пенсионеров работают на заслуженном отдыхе. Таких граждан насчитывается 2,9 миллиона человек (28%). Они в среднем получают по 6,86 тыс. грн.

Какая будет пенсия со средней зарплатой

Результат, полученный на основе формулы ПФУ для подсчета будущей пенсии, обнародованный изданием Oboz.ua, свидетельствует о том, что даже со средним доходом пенсионеры будут иметь право на сумму, которая не превысит 5,27 тыс. грн.

Для подсчета были взяты последние данные Пенсионного фонда, согласно которым заработная плата, с которой необходимо делать взносы в ПФУ для такой пенсии, составляет 18,59 тыс. грн, а также страховой стаж 35 лет.

Только если человек за свой трудовой период имел 40 лет страхового стажа и в течение всего этого времени имел среднюю зарплату, то пенсия достигнет 6 тыс. грн.

Логично, что существенно увеличится выплата в случае большего размера заработной платы. В частности, если у гражданина зарплата на 50% превышает среднюю (то есть 27,9 тыс. грн), то сумма пенсионной выплаты составит 7,9 тыс. грн при наличии 35 лет стажа. В то же время, с таким доходом и 40 годами страхового стажа пенсия достигнет 9 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что некоторым пенсионерам, которые воспитывают несовершеннолетних детей, предоставляют специальную надбавку к пенсии. Для того, чтобы ее оформить в 2025 году, необходимо выполнить несколько условий.

Также мы сообщали о том, что законодательством предусмотрена надбавка для неработающих военных пенсионеров за содержание нетрудоспособных лиц. В 2025 году размер доплаты составляет 1,18 тыс. грн.