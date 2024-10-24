Пенсии в Украине — некоторые пенсионеры получают особые выплаты в 22 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине небольшая часть граждан получает пенсии по инвалидности значительно выше, чем у других. Речь идет о выплатах работникам органов прокуратуры.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает Oboz.ua.

Читайте также:

Выплаты по инвалидности прокуроров-пенсионеров

По информации ПФУ, в органах прокуратуры насчитывается 14,84 тыс. человек, а число прокуроров-пенсионеров равняется 5,85 тыс. человек. Среди них более полутысячи получают пенсионные выплаты "в связи с инвалидностью".

В среднем пенсия прокуроров с инвалидностью составляет 21,82 тыс. грн, однако у областных прокуроров соответствующая выплата может достигать более 90 тыс. грн. Это — пенсия, а не пожизненная выплата, которую повышают вместе с заработной платой прокуроров.

Пенсию по инвалидности со стажем от десяти лет имеют не более 500 прокуроров по всей стране.

"В привилегированных размерах по ЗУ "О прокуратуре", учтено 5851, из них 525 получают пенсии по инвалидности. Средний размер пенсии по инвалидности прокурора — 21 819 грн", — уточняют в ПФУ.

Пенсию по инвалидности назначают прокурорам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если есть десять лет прокурорской выслуги. Выплата равняется 60% от заработной платы получаемой в должности до месяца обращения за назначением пенсионной выплаты.

Примечательно то, что без инвалидности от прокуроров требуют наличие 25 лет страхового стажа (15 из которых — именно на должностях в органах прокуратуры).

Издание отмечает, что правоохранители через суды требовали от Пенсионного фонда предоставления "прокурорского стажа" в качестве времени обучения в вузах и работы помощниками. В результате пенсии иногда назначали тем, кто имел стаж на прокурорских должностях всего шесть лет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2025 году ожидается вероятное повышение пенсий на 10-12% в результате индексации. Этот рост будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос.

Также писали, что украинские военнослужащие имеют право на пенсию на особых условиях. Эксперты рассказали, какой должен быть размер будущей пенсии и от чего будет зависеть.