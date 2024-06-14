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Пенсия при минимальной зарплате — какие выплаты можно получить в Украине

14 июня 2024 14:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пенсия в Украине-2024 — какие выплаты можно получить при минимальной зарплате
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Весной 2024 года правительство Украины установило новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров. Согласно новым правилам, выплаты для пенсионеров с минимальной зарплатой и полным страховым стажем должны составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

Об этом рассказывает 24 канал.

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Как определяется пенсия при минимальной зарплате

Размер пенсии при минимальной заработной плате в Украине зависит от следующих факторов:

  • Количество лет страхового стажа.
  • Суммы уплаченных социальных взносов.
  • Средняя заработная плата за последние три года перед выходом на пенсию.

С учетом того, что минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составить 40% этой суммы, то есть 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальный размер пенсии на уровне 3 370 гривен.

Лица, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие достаточного страхового стажа, могут ожидать минимальные пенсионные выплаты в размере 2 725 гривен.

Минимальные пенсионные выплаты

С 1 марта 2024 года в Украине введены новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров:

  • 2 980 гривен — для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа;
  • 3 240 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;
  • 3 370 гривен — для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Украины намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты граждан.

Мы также сообщали, что украинцы могут повысить размер будущей пенсии на более чем 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.

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