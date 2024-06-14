Пенсия в Украине-2024 — какие выплаты можно получить при минимальной зарплате

Пенсия при минимальной зарплате — какие выплаты можно получить в Украине
Весной 2024 года правительство Украины установило новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров. Согласно новым правилам, выплаты для пенсионеров с минимальной зарплатой и полным страховым стажем должны составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.
Об этом рассказывает 24 канал.
Как определяется пенсия при минимальной зарплате
Размер пенсии при минимальной заработной плате в Украине зависит от следующих факторов:
- Количество лет страхового стажа.
- Суммы уплаченных социальных взносов.
- Средняя заработная плата за последние три года перед выходом на пенсию.
С учетом того, что минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия должна составить 40% этой суммы, то есть 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальный размер пенсии на уровне 3 370 гривен.
Лица, достигшие 65-летнего возраста и не имеющие достаточного страхового стажа, могут ожидать минимальные пенсионные выплаты в размере 2 725 гривен.
Минимальные пенсионные выплаты
С 1 марта 2024 года в Украине введены новые минимальные размеры пенсионных выплат для разных категорий пенсионеров:
- 2 980 гривен — для пенсионеров в возрасте до 70 лет с полным страховым стажем 30/35 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и страхового стажа;
- 3 240 гривен — для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен — для пенсионеров старше 80 лет со страховым стажем 20/25 лет.
Что еще стоит знать
Напомним, власти Украины намерены отвязать от прожиточного минимума социальные пенсионные выплаты для лиц, у которых нет достаточного количества страхового стажа. Известно, как изменятся выплаты граждан.
Мы также сообщали, что украинцы могут повысить размер будущей пенсии на более чем 50%, если отложат выход на пенсию. К примеру, если отказаться от оформления пенсионных выплат в 60 лет и вместо этого ожидать до 65 лет и 7 месяцев, пенсия увеличится на половину или даже больше.
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