Пенсія в Україні-2024 — які виплати можна отримати при мінімальній зарплаті

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Навесні 2024 року уряд України встановив нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів. Згідно з новими правилами, виплати для пенсіонерів з мінімальною зарплатою та повним страховим стажем повинна становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

Про це розповідає 24 канал.

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Як визначається пенсію при мінімальній зарплаті

Розмір пенсії при мінімальній заробітній платі в Україні залежить від наступних факторів:

Кількості років страхового стажу.

Суми сплачених соціальних внесків.

Середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію.

З урахуванням того, що мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б становити 40% цієї суми, тобто 3 200 гривень. Проте уряд встановив мінімальний розмір пенсії на рівні 3 370 гривень.

Особи, які досягли 65-річного віку та не мають достатнього страхового стажу, можуть очікувати мінімальні пенсійні виплати у розмірі 2 725 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати

З 1 березня 2024 року в Україні введено нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів:

2 980 гривень — для пенсіонерів віком до 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та страхового стажу;

3 240 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

3 370 гривень — для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада України має намір відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні пенсійні виплати для осіб, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. Відомо, як зміняться виплати таких громадян.

Ми також повідомляли, що українці можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.