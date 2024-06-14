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Пенсія при мінімальній зарплаті — які виплати можна отримати в Україні

14 червня 2024 14:48
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Пенсія в Україні-2024 — які виплати можна отримати при мінімальній зарплаті
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Навесні 2024 року уряд України встановив нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів. Згідно з новими правилами, виплати для пенсіонерів з мінімальною зарплатою та повним страховим стажем повинна становити не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

Про це розповідає 24 канал.

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Як визначається пенсію при мінімальній зарплаті

Розмір пенсії при мінімальній заробітній платі в Україні залежить від наступних факторів:

  • Кількості років страхового стажу.
  • Суми сплачених соціальних внесків. 
  • Середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію. 

З урахуванням того, що мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б становити 40% цієї суми, тобто 3 200 гривень. Проте уряд встановив мінімальний розмір пенсії на рівні 3 370 гривень.

Особи, які досягли 65-річного віку та не мають достатнього страхового стажу, можуть очікувати мінімальні пенсійні виплати у розмірі 2 725 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати

З 1 березня 2024 року в Україні введено нові мінімальні розміри пенсійних виплат для різних категорій пенсіонерів:

  • 2 980 гривень — для пенсіонерів віком до 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та страхового стажу;
  • 3 240 гривень — для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
  • 3 370 гривень — для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада України має намір відв'язати від прожиткового мінімуму соціальні пенсійні виплати для осіб, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. Відомо, як зміняться виплати таких громадян.

Ми також повідомляли, що українці можуть підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкладуть вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.

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