Пенсия по потере кормильца: может ли оформить жена военного до 50 лет

После гибели или смерти военнослужащего в Украине государство предусматривает для семьи отдельный вид социального обеспечения — пенсию в связи с потерей кормильца. В то же время сам факт гибели защитника не означает автоматического назначения пенсии жене сразу после увольнения с работы.

Имеет ли право жена погибшего военного на пенсию по потере кормильца до 50 лет, рассказали специалисты "Гончаренко центра".

При каких условиях выплачивается пенсия по потере кормильца

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" предусматривает, что в случае гибели военнослужащего жена имеет право на пенсию по потере кормильца при условии:

достижения 50 лет при наличии не менее 20 лет страхового стажа;

достижения 55 лет независимо от наличия страхового стажа.

До достижения этого возраста пенсия по потере кормильца выплачивается детям до 18 лет или до 23 лет — если они учатся на дневной форме.

Кто имеет право на пенсию до 50 лет

Согласно вышеупомянутому закону, жена имеет право на пенсию независимо от возраста только в случае, если она:

не работает;

ухаживает за ребенком умершего кормильца до 8 лет.

Если детям уже больше 8 лет, эта норма не применяется.

Какой размер пенсии по потере кормильца

Сумма выплат составляет:

70% денежного обеспечения военнослужащего — родителям (одному из родителей), жене (мужу), другому нетрудоспособному члену семьи кормильца, в случае если право на пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи;

50% денежного обеспечения военнослужащего — на каждого нетрудоспособного члена семьи (кроме родителей, жены/мужа), если право на пенсию имеют два и более нетрудоспособных членов семьи.

Заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" подается членом семьи военнослужащего в ведомство по последнему месту его службы.

