Пенсія по втраті годувальника: чи може оформити дружина військового до 50 років

Після загибелі або смерті військовослужбовця в Україні держава передбачає для родини окремий вид соціального забезпечення — пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Водночас сам факт загибелі захисника не означає автоматичного призначення пенсії дружині одразу після звільнення з роботи.

Чи має право дружина загиблого військового на пенсію по втраті годувальника до 50 років, розповіли фахівці "Гончаренко центру".

За яких умов виплачується пенсія по втраті годувальника

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" передбачає, що у разі загибелі військовослужбовця дружина має право на пенсію по втраті годувальника за умови:

досягнення 50 років за наявності не менше 20 років страхового стажу;

досягнення 55 років незалежно від наявності страхового стажу.

До досягнення цього віку пенсія по втраті годувальника виплачується дітям до 18 років або до 23 років — якщо вони навчаються на денній формі.

Хто має право на пенсію до 50 років

Відповідно до вищезгаданого закону, дружина має право на пенсію незалежно від віку лише у випадку, якщо вона:

не працює;

доглядає за дитиною померлого годувальника до 8 років.

Якщо дітям уже більше 8 років, ця норма не застосовується.

Який розмір пенсії по втраті годувальника

Сума виплат становить:

70% грошового забезпечення військовослужбовця — батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), іншому непрацездатному члену сім’ї годувальника, у разі якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

50% грошового забезпечення військовослужбовця — на кожного непрацездатного члена сім’ї (крім батьків, дружини/чоловіка), якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних членів сім’ї.

Заява про призначення пенсії в разі втрати годувальника за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" подається членом сім’ї військовослужбовця до відомства за останнім місцем його служби.

