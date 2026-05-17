Пенсии по возрасту многодетным матерям: условия и надбавки в мае 2026 года

Мама с детьми, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Матерям, которые родили пять и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, устанавливается пенсия за особые заслуги перед Украиной. Дополнительные социальные блага назначаются на постоянной основе или на определенный период в пределах средств, предусмотренных госбюджетом.

Об условиях назначения пенсии по возрасту многодетным матерям рассказали специалисты БФ "Право на защиту", передают Новини.LIVE.

Кто может претендовать на дополнительную пенсию

Пенсия за особые заслуги перед Украиной устанавливается как надбавка к пенсии, на которую имеет право лицо:

по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.

Предоставление таких выплат предусмотрено Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Именно этот документ определяет механизм назначения дополнительной государственной поддержки гражданам, которые имеют весомые трудовые достижения или особые заслуги перед страной.

Согласно статье 1 закона, претендовать на пенсию за особые заслуги могут, в частности, многодетные матери, которые родили не менее пяти детей и воспитали их до достижения шестилетнего возраста.

Читайте также:

Сколько доплачивают к пенсии многодетным матерям

Юристы отмечают, что размер надбавки определяется в зависимости от заслуг лица. Для многодетных матерей этот размер составляет от 35 до 40 процентов от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (в зависимости от количества детей). С 1 января 2026 года этот показатель установлен на уровне 2 595 грн в месяц.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что некоторым украинцам могут не засчитать к пенсии отдельные годы стажа. Это связано с переходом от бумажных трудовых книжек к электронному формату. Чтобы не потерять стаж, надо срочно оцифровать документы.

Также Новини.LIVE писали о пожизненной пенсии для военных. Право на нее имеют военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. Выйти на пенсию можно независимо от возраста при наличии выслуги лет.