Пенсии в августе: кому из украинцев поступит дополнительная помощь в 450 грн

Пожилая женщина, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплатит отдельным категориям граждан дополнительную денежную помощь к пенсии. Суммы будут различаться, поскольку зависят от определенного статуса, и будут стартовать с 450 грн.

О том, кто имеет право на доплаты, рассказывает портал Новини.LIVE.

Кому из пенсионеров поступят доплаты в августе

По данным фонда, в следующем месяце граждане получат от государства дополнительную помощь, приуроченную ко Дню Независимости Украины. Ранее соответствующие доплаты выплачивались к 9 мая, однако в последние годы выплаты перенесли на конец лета.

Согласно постановлению правительства № 602, дополнительную помощь выплатят в рамках двух законов:

закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

закона "О жертвах нацистских преследований".

Претендовать на выплаты могут пожилые граждане при наличии особых статусов, признанных законодательством. В частности, на помощь в размере 450 грн смогут рассчитывать несколько категорий граждан. А именно:

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Участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; Лица, насильно вывезенные на принудительные работы; Дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы против национал-социалистического режима в тылу врага.

Также законами предусмотрены и другие суммы единовременной денежной помощи. В частности, на 650 грн имеют право члены семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников Украины, отдельные категории вдов и вдовцов.

Доплату в размере 1 000 грн получат пенсионеры, имеющие статус: участника боевых действий или пострадавших участников Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, бывших детей родителей, рожденных в местах принудительного содержания.

Кроме того, пенсионерам с инвалидностью в связи с войной и бывшим малолетним (до 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые в настоящее время имеют статус инвалидности (третья группа) вследствие общих заболеваний, производственной травмы и других причин, предусмотрена выплата в размере 2 700 грн. А также:

для I группы — 2 900 грн;

для II группы — 3 100 грн.

Рассчитывать на максимальную выплату в размере 3 100 грн смогут тоже граждане, имеющие особые заслуги перед родиной.

Как получить дополнительные выплаты пенсионерам

В Пенсионном фонде пояснили, что пожилые люди получат разовое пособие ко Дню Независимости вместе с основной суммой пенсии. Однако право на начисление выплат следует заранее уточнить, поскольку при определенных обстоятельствах необходимо будет написать отдельное заявление и лично подать его:

в сервисный центр ПФУ или Центр предоставления административных услуг по адресу проживания/фактического пребывания;

по почте на адрес территориального органа Пенсионного фонда;

на сайте электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В частности, граждане должны указать в заявлении:

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

идентификационный код;

реквизиты удостоверения личности, дающего право на помощь;

номер банковского счета.

Также в Пенсионном фонде уточнили, что получение единовременной выплаты ко Дню Независимости не приведет к сокращению размера базовой социальной помощи, ведь такая выплата относится к тем, которые не учитываются в среднемесячном общем доходе семьи для расчета данного вида государственной помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ напомнили о правилах оформления пенсии по инвалидности, актуальных на 2026 год. Известно, какой страховой стаж необходимо иметь, что влияет на размер выплат, какие документы требуются и кому могут назначить пенсию независимо от наличия стажа.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому предусмотрена минимальная государственная гарантия в размере 3 540 грн. Согласно законодательству, речь идет о выплатах в связи с потерей кормильца. В таких обстоятельствах утверждена минимально гарантированная пенсия. Однако окончательная сумма выплаты будет зависеть от нескольких факторов.